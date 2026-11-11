"إم جي موتور الشرق الأوسط" تعرض طرازات كهربائية وهجينة في "EV World دبي 2026"

دبي في 11 نوفمبر / وام / تستعرض "إم جي موتور الشرق الأوسط" أحدث ابتكاراتها في مجال التنقل الكهربائي وأربع سيارات تعمل بتقنيات الطاقة الكهربائية والهجينة والهجينة القابلة للشحن، وذلك خلال مشاركتها تحت شعار "الشغف بروح كهربائية" في معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية "EV World 2026"، المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري.

وتشمل الابتكارات التي تقدمها الشركة في جناحها رقم (A13) تقنيتَي "Hybrid+" و"Plug-in Hybrid+" وتقنية بطاريات "SolidCore" من الجيل الجديد المعتمدة على الحالة شبه الصلبة، المتكاملة مع أنظمة ذكية لإدارة الطاقة ونقل الحركة لتعزيز الكفاءة والأداء والسلامة، وذلك بالاعتماد على القدرات الهندسية والبحثية لشركتها الأم "سايك موتور" لتوسيع طرازاتها ومواكبة تباين مسافات القيادة والبنية التحتية للشحن في أسواق المنطقة.

وتضم قائمة المركبات المعروضة سيارة "إم جي Cyberster" الرودستر الكهربائية بالكامل، وطراز "إم جي 07 PHEV" الذي يعكس استثمارات الشركة في تقنيات الجيل الجديد، إلى جانب سيارة "إم جي HS HEV" المزودة بمحرك بنزين وتقنية هجينة تتيح قطع مسافة إجمالية تصل إلى 1,287 كيلومتراً، فضلاً عن المركبة الرياضية متعددة الاستعمالات كبيرة الحجم "إم جي RX9 PHEV" الهجينة القابلة للشحن، والتي تجمع بين القيادة الكهربائية في المسافات القصيرة ومحرك البنزين للرحلات الطويلة.

وأكد جاكي شو، المدير التنفيذي لدى "إم جي موتور الشرق الأوسط"، حرص الشركة على فهم واستباق تطلعات العملاء في الشرق الأوسط وتوفير خيارات متنوعة تلائم احتياجاتهم وأساليب حياتهم، سواء للراغبين في الانتقال إلى المركبات الكهربائية بالكامل أو الباحثين عن كفاءة الوقود والمرونة في الطرازات الهجينة والهجينة القابلة للشحن، مشيراً إلى أن المشاركة في المعرض تعكس هذا الالتزام وتسهم في تعريف الزوار بمزايا مركبات الطاقة الجديدة.