معرض دبي للمركبات الكهربائية يناقش توظيف الذكاء الاصطناعي وتطوير تقنيات الشحن

دبي في 11 نوفمبر/وام/ ناقش معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، في يومه الثاني بمركز دبي التجاري العالمي، دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة شحن المركبات الكهربائية، وتعزيز التكامل بينها وبين شبكات الطاقة، إلى جانب التحديات التقنية والأمنية المرتبطة بالتوسع في حلول التنقل الذكي.

وتناولت جلسات المؤتمر التقنيات التي تتيح تبادل الكهرباء بين المركبات والشبكات، بما يعزز كفاءة استخدام الطاقة ويدعم تطوير أساليب جديدة لإدارتها.

واستعرضت دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في تطوير نماذج الأعمال وتحسين كفاءة العمليات والخدمات لدى الشركات العاملة في قطاع النقل.

وبحث المشاركون التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني في ظل التوسع في استخدام المركبات المتصلة رقمياً والطائرات المسيّرة، وأهمية تطوير أنظمة الحماية الرقمية لمواكبة التطورات التكنولوجية وضمان أمن التقنيات المستخدمة في وسائل النقل الحديثة.

فيما ناقشت جلسات أخرى التحولات التي يشهدها قطاع تجارة السيارات وبيعها في ظل الانتقال إلى المركبات الكهربائية، وسبل تطوير نماذج البيع التقليدية لتقديم حلول متكاملة للتنقل الذكي، فضلاً عن العوامل المؤثرة في قرارات المستهلكين بشأن اقتناء المركبات الكهربائية، والتحديات التي تواجه انتشارها وآليات تعزيز الإقبال عليها.

من جانبه، وصف داوود الشيزاوي، رئيس معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية الحدث بأنه يشكل منصة تجمع المصنعين والمستثمرين والخبراء من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والحلول في قطاع المركبات الكهربائية والتنقل الذكي.

وأوضح الشيزاوي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن اللجنة المنظمة عملت على استقطاب شركات ومصنعين من أسواق عالمية مختلفة، من خلال زيارات إلى عدد من الدول الأوروبية والصين وأسواق آسيوية، لافتاً إلى مشاركة «EV100» في الدورة الحالية، وهي مظلة تضم أكثر من 300 مصنع صيني، بما يتيح فرصاً للتواصل وتبادل الخبرات بين الشركات العاملة في القطاع.

وأشار إلى أن المعرض يركز على الجمع بين الخبرات والتقنيات من الأسواق العالمية، وإتاحة المجال أمام المستثمرين والمصنعين للتعرف إلى التطورات في صناعة المركبات الكهربائية وتطبيقاتها، في ضوء التوجه نحو التوسع في حلول التنقل المستدام.

وأعرب الشيزاوي عن ارتياحه لمستوى الإقبال والمشاركة، سواء في المعرض أو المؤتمر المصاحب، مشيراً إلى تنوع الجهات المشاركة والمتحدثين والخبراء من داخل الدولة وخارجها، وأكد أهمية مواصلة تطوير المحتوى العلمي والتقني للدورات المقبلة.