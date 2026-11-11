ختام بطولة العين الكبرى للرماية "كومباك سبورتينغ"

العين في 11 نوفمبر/ وام / اختتمت منافسات بطولة العين الكبرى للرماية "كومباك سبورتينغ"، التي نظمها اتحاد الإمارات للرماية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرماية بأسلحة الصيد "FITASC"، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، واستضافها نادي العين للرماية والفروسية خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الحالي، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في ست فئات.

وشهدت البطولة منافسات قوية على مدار ثلاثة أيام، خاض خلالها الرماة ثماني جولات بإجمالي 200 طبق لكل مشارك، فيما حُسمت بعض المراكز بجولات كسر التعادل.

وأكد سعادة محمد سهيل النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، أن بطولة العين الكبرى لـ"كومباك سبورتينغ" شهدت مستويات فنية متقدمة ومنافسة قوية على المراكز الأولى في فئاتها الست، مشيراً إلى أن مشاركة نخبة من رماة العالم أتاحت للرماة الإماراتيين فرصة اكتساب الخبرات وتطوير مهاراتهم في أجواء تنافسية دولية.

وأوضح أن تنظيم مثل هذه البطولات يدعم جهود الاتحاد للارتقاء بالمستوى الفني للرماة وإعدادهم للمشاركات الخارجية، إلى جانب تعزيز مكانة مدينة العين في استضافة بطولات الرماية الدولية ،مشيرا إلى حرص الاتحاد على توسيع قاعدة رياضة الرماية بمختلف أنواعها و ممارسيها واستقطاب المواهب وصقل مهاراتهم.

وهنأ الفائزين بالمراكز الأولى وأشاد بجهود نادي العين للرماية والفروسية واللجان العاملة والشركاء في توفير التجهيزات والخدمات التي أسهمت في نجاح البطولة تنظيمياً وفنياً.

وتوجه سعادة محمد سهيل النيادي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على دعمه المتواصل لرياضة الرماية ورعايته الكريمة للبطولة، مؤكداً أن هذا الدعم يسهم في تطوير اللعبة والارتقاء بمستويات الرماة وتعزيز حضورهم في المنافسات الدولية.

وعلى صعيد النتائج، أحرز الفرنسي ماتيو ديلماس لقب الفئة المفتوحة بإصابة 198 طبقاً، متقدماً بفارق طبق واحد على القبرصي ليفكيوس ميلتيادوس الذي حل ثانياً برصيد 197 طبقاً، فيما حل البريطاني بريت وينستانلي في المركز الثالث، برصيد 196 طبقاً لكل منهم.

وفي فئة السيدات، توجت إينا ألكسندروفا بالمركز الأول برصيد 192 طبقاً، تلتها الأمريكية ماديسون شارب في المركز الثاني برصيد 190 طبقاً، والبريطانية لوسي إيرل حلت في المركز الثالث برصيد 185 طبقاً.

وفاز الفرنسي هوغو باردو بلقب فئة الشباب برصيد 194 طبقاً، وجاء مواطنه لوكاس ديماريه ثانياً، والفنلندي روبي أويانسو ثالثاً، بعدما تساويا برصيد 189 طبقاً، وحُسم ترتيبهما بجولة كسر التعادل بنتيجة 24 مقابل 23 طبقاً.

وفي فئة "السينيور"، أحرز الإيطالي إنريكو دي توماسي المركز الأول برصيد 196 طبقاً، تلاه الإسباني خوسيه مانويل رودريغيز أندوخار ثانياً برصيد 195 طبقاً، وآيال ماكاروف ثالثاً برصيد 194 طبقاً.

وسيطر الرماة البريطانيون على المراكز الثلاثة الأولى في فئة "الفيتران"، إذ توج كيفن جوبلينغ باللقب برصيد 190 طبقاً، وحل فيليب ثورولد ثانياً برصيد 186 طبقاً، وستيوارت كلارك ثالثاً برصيد 182 طبقاً، بعد حسم المركز بجولات كسر التعادل.

وفي فئة "الماستر"، فاز الفرنسي جان فرانسوا لويان بالمركز الأول برصيد 178 طبقاً، متقدماً بفارق طبق واحد على المجري ميهالي فاركاش، فيما حل البلجيكي بيير بودينيه ثالثاً برصيد 172 طبقاً.

وستنطلق بطولة جائزة العين الصحراوية الكبرى لـ"سبورتينغ" في نسختها الأولى يوم 12 وتستمر حتى 14 نوفمبر الجاري، وتستضيفها ميادين نادي شركة "أكيلا" بمنطقة البطحاء، بمشاركة 203 رامياً من 32 دولة.