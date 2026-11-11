وفد "الشارقة للتمكين وصعوبات التعلّم" يطلع على خدمات وبرامج مدينة الخدمات الإنسانية

الشارقة في 11 نوفمبر/ وام / اطلع وفد من مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي ومركز الشارقة لصعوبات التعلّم على برامج مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وخدماتها وتجربتها في مجالات التعليم والتأهيل والتمكين، وتبادل الخبرات، .

والتقى الوفد سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيس المدينة، وسعادة منى عبد الكريم اليافعي، مدير عام المدينة، وعدد من المديرين والمسؤولين، حيث تم بحث فرص التعاون المشترك بما يعزز تكامل الجهود لخدمة الأفراد وأسرهم.

وضم الوفد سعادة منى بن هده السويدي، المدير العام لمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، ومنيرة اليافعي، نائب المدير العام، وسعادة الدكتورة هنادي عبيد السويدي، مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلّم، وعدداً من المسؤولين والمتخصصين.

وتضمن برنامج الزيارة عرضاً لمنتجات "تكوين" وإبداعات منتسبي مركز الفن للجميع "فلج"، حيث اطّلع الوفد على نماذج من الأعمال الفنية والإنتاجية التي تعكس قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهبهم، كما شملت الزيارة جولة في مدرسة الوفاء لتنمية القدرات ومركز الشارقة للتوحد، تعرّف خلالها الوفد على الخدمات التعليمية والتأهيلية والتخصصية والبرامج المقدمة لتنمية قدرات الطلبة وتعزيز استقلاليتهم والاستجابة لاحتياجاتهم الفردية.

وعُقد اجتماع مشترك استعرضت خلاله المدينة تجربتها المؤسسية وأبرز إنجازاتها وبرامجها في مجالات التعليم والتأهيل والتدريب والتمكين، إلى جانب بحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات. كما قدمت الأستاذة مدية سعيد الظنحاني، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالمدينة، عرضاً تعريفياً تناول أبرز إنجازات المدينة خلال العام الماضي ومبادراتها ومشاريعها التطويرية وجهودها في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

وأكدت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيس المدينة، أن التعاون بين المؤسسات التي تتقاطع رسالتها في خدمة الإنسان وتمكينه يمثل ضرورة لتطوير العمل المؤسسي وتعزيز أثره المجتمعي، مشيرة إلى أن لكل مؤسسة خبراتها وتخصصاتها التي يمكن أن تشكل، عند تكاملها، قيمة مضافة حقيقية للخدمات والمبادرات المقدمة للأفراد وأسرهم.

وقالت: نؤمن بأن العمل الإنساني مسؤولية مشتركة، وأن المؤسسات التي تعمل من أجل الإنسان تستطيع أن تحقق أثراً أكبر وأكثر استدامة عندما تتكامل أدوارها وتتبادل خبراتها ومعارفها، فلكل مؤسسة تجربتها وإمكاناتها ومجالات تميزها، ومن خلال التواصل والتعاون نستطيع أن نبني على هذه الخبرات، ونطور ممارساتنا، ونستكشف فرصاً جديدة تخدم الأفراد وأسرهم وتستجيب لاحتياجاتهم المتنوعة.

وأضافت: إن ما يجمع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي ومركز الشارقة لصعوبات التعلّم يتجاوز حدود التعاون المؤسسي إلى رؤية إنسانية مشتركة، تنطلق من الإيمان بقدرات الإنسان وحقه في التعلم والنمو والتمكين والمشاركة، ونحن نعتز بهذه العلاقات التي تتيح لنا تبادل المعرفة والتجارب، وتفتح المجال أمام مبادرات أكثر تكاملاً واستجابة لاحتياجات المجتمع.

وقالت سعادتها: نتطلع دائماً إلى أن تتحول اللقاءات والزيارات إلى فرص حقيقية للعمل المشترك، وأن تنعكس نتائجها على تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة، فنجاح الشراكات لا يُقاس بعدد اللقاءات التي تجمع المؤسسات، وإنما بما تتركه من أثر ملموس في حياة الأفراد وأسرهم، وبما تتيحه لهم من فرص أوسع للاستقلالية والاندماج والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وأعربت سعادة منى بن هده السويدي، المدير العام لمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، عن شكرها وتقديرها لسعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي على مساعيها وحرصها على تكامل العمل المؤسسي وتعزيز تبادل الخبرات، مشيرة إلى أن الجولة أتاحت للوفد التعرف عن قرب على خدمات المدينة وبرامجها والخبرات المتراكمة على مدى 47 عاماً.

وأكدت سعادة الدكتورة هنادي عبيد السويدي، مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلّم، حرص المركز على تعزيز الشراكات المؤسسية وتوسيع آفاق التعاون مع الجهات المعنية، بما يدعم تطوير الخدمات والبرامج الموجهة للأشخاص ذوي صعوبات التعلّم المحددة والأشخاص ذوي الإعاقة.