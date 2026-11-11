"الخدمات الصحية" و "الصحة" تستعرضان مشاريعهما الذكية بالكونغرس العالمي للطب العسكري

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام/ تشارك مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في فعاليات الكونغرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري الذي انطلق اليوم في أبوظبي ، حيث تستعرضان منظومة متكاملة من المشاريع والابتكارات الرقمية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتعزيز القطاع الصحي والطبي.

وأوضحت الدكتورة أمينة الجسمي، مدير إدارة الأشعة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لوكالة أنباء الإمارات"وام "، أن مشاركة المؤسسة في هذا المحفل العالمي الهام تسلط الضوء على عدد من المشاريع الاستراتيجية المبتكرة؛ أبرزها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التصوير التشخيصي كوسيلة مساعدة لأخصائي الأشعة لتحليل الصور الإشعاعية بدقة وسرعة أكبر للوصول إلى التشخيص السليم، كما تتضمن المشاركة استعراض مشروع "اطمئنان"، ومشروع "غياث"، إضافة إلى مشروع "الوكيل المساعد للطبيب الذكي" عبر تطبيق المؤسسة، والذي يمكن المرضى من التواصل وتحديد حالة الطوارئ والتفاعل مع الوكيل المساعد باللهجة الإماراتية للإجابة على استفساراتهم وتسهيل وصولهم للرعاية الطبية.

وعلى صعيد مشاريع وزارة الصحة سيتم خلال الحدث تسليط الضوء على مشروع "بصيرة"، وهو منصة متخصصة تركز على دراسة الأمراض والأوبئة وتوزيعها الجغرافي في الدولة وفقاً لعوامل الخطورة ، فضلاً عن وضع خطط العلاج وسبل نشر التوعية الصحية اللازمة.

كما تشمل المشاريع التي ستم استعراضها المنصة الذكية للسياسات "لوحة المؤشرات - داشبورد"، التي تعرض وتحدث السياسات الصحية الجديدة في الدولة بطريقة ذكية ومتطورة.

وأشارت الدكتورة أمينة الجسمي إلى أن المشاركة في الكونغرس تعد فرصة هامة لتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب المؤسسات والجهات الأخرى، وبحث فرص التكامل والاستفادة المتبادلة من الابتكارات الطبية الحديثة.