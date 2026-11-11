حرس الرئاسة ينظم فعالية "عام الأسرة 2026"

دبي في 11 نوفمبر/وام/ تنظم قيادة حرس الرئاسة يوم السبت المقبل فعالية مجتمعية، احتفاءً بعام الأسرة 2026، وترسيخاً لقيم التلاحم والعطاء والترابط المجتمعي، وذلك بمشاركة أفراد الأسر والأطفال.

وتتضمن الفعالية، التي تنطلق في الساعة الثالثة من عصر يوم 14 نوفمبر الجاري، مجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية، تشمل سباقاً للجري لمسافة 5 كيلومترات، وسباقاً للدراجات الهوائية للمسافة نفسها، إلى جانب ألعاب فردية وفعاليات مخصصة للأطفال.

وذكر بيان رسمي أن المبادرة تأتي في إطار الاحتفاء بعام الأسرة 2026، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتشجيع أفراد الأسرة على ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية في أجواء تجمع مختلف الفئات العمرية، حيث تقام الفعالية في منطقة ميدان ند الشبا بدبي.