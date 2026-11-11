الكونجرس العالمي للطب العسكري.. ابتكار بريطاني يختصر زمن السيطرة على النزيف الحاد إلى دقيقة

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام / سلطت شركة "سيلوكس ميديكال - CELOX Medical" البريطانية، المتخصصة في تطوير وتصنيع التقنيات الطبية المنقذة للحياة، خلال مشاركتها في المعرض المصاحب للكونجرس العالمي الـ46 للطب العسكري، الضوء على حلولها المتقدمة في إيقاف النزيف والعناية بالجروح، وفي مقدمتها تقنية "سيلوكس رابيد - CELOX Rapid" التي تتيح السيطرة على النزيف الشرياني والإصابي الحاد خلال دقيقة واحدة من الضغط المباشر.

وقال جون غاردنر، مدير المبيعات الدولية في الشركة، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن "سيلوكس رابيد" عبارة عن شاش طبي متخصص في إيقاف النزيف، يتميز بسرعة فاعليته التي تفوق الضمادات الإرقائية التقليدية بدقيقتين، ويعتمد في عمله على مادة الكيتوزان الحيوية المحسنة "Chito-R"، التي تتفاعل فور ملامستها للدم لتكوين سدادة هلامية متماسكة تسهم في وقف النزيف، دون الحاجة إلى تفعيل عوامل التخثر الطبيعية، ما يتيح استخدامه في حالات انخفاض حرارة الدم الشديد، وكذلك لدى الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المسيلة للدم.

وأشار إلى أن التقييمات السريرية واستطلاعات آراء المسعفين الميدانيين أظهرت نسبة نجاح بلغت 99.3% في إيقاف النزيف من الاستخدام الأول، استناداً إلى نتائج تدعمها أكثر من 40 ورقة بحثية علمية محكمة، لافتاً إلى أن محفظة الشركة تضم، إلى جانب هذه التقنية، مجموعة من المنتجات المتخصصة، تشمل أربطة الضغط الشرياني السريعة "MAG-TQ"، وضمادات إغلاق جروح الصدر "FOXSEAL"، وضمادات الحروق المضادة للبكتيريا "Silvapro"، فضلاً عن حلول العناية المتقدمة بالجروح الجراحية "AVARUS"، لتغطية احتياجات متنوعة في مجال علاج الإصابات والرعاية الطبية الطارئة.

وأكد غاردنر أن مشاركة الشركة في الكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري تندرج ضمن توجهها لتوسيع أعمالها في الأسواق الإقليمية والدولية، وتطوير علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، إلى جانب بناء قنوات تعاون جديدة مع المؤسسات المعنية بالقطاعين الطبي والعسكري، والاستفادة من الحدث في تبادل الخبرات وتوطيد الشراكات على المستوى الدولي.