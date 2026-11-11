وزارة الداخلية تنظم ملتقى الصحة النفسية 2026 لتعزيز تماسك الأسرة وأمن المجتمع

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام / نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، ملتقى الصحة النفسية 2026، تحت شعار "أسرة متماسكة.. مجتمع مستقر وآمن"، بحضور سعادة اللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، وبمشاركة عدد من القيادات الشرطية والأكاديميين وأعضاء الهيئات التدريسية وطلبة الجامعات والكليات، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية.

وهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية، ونشر ثقافة الوقاية والدعم النفسي في المجتمع، والتأكيد على الدور المحوري للأسرة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الأمن المجتمعي، فضلا عن تمكين الشباب وتحفيزهم على طرح الأفكار والمبادرات المبتكرة التي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة.

وشهد الملتقى مشاركة عدد من المؤسسات الأكاديمية، شملت جامعة أبوظبي، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، بمشاركة طلبة من تخصص علم النفس وأعضاء الهيئات التدريسية، في إطار تعزيز الشراكة والتكامل بين المؤسسات الأمنية والتعليمية، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للمساهمة في المبادرات المجتمعية والوقائية.

وتضمن برنامج الملتقى عرضاً مرئياً تثقيفيا حول أهمية الصحة النفسية، إلى جانب حوارات هادفة لتبادل الأفكار والخبرات، واستعراض مبادرات شبابية مبتكرة، ومعرض للمشاريع والأبحاث الطلابية في مجال الصحة النفسية، سلط الضوء على إبداعات الطلبة ومساهماتهم في نشر الوعي النفسي وتعزيز ثقافة الوقاية والدعم المجتمعي.

وأكد العميد الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي، نائب مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة، في كلمته خلال الملتقى، أن الصحة النفسية تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الأسرة والمجتمع، وعنصرا مهما في تحقيق جودة الحياة وتعزيز الأمن المجتمعي، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تؤديه المؤسسات التعليمية في بناء شخصية متوازنة، والاكتشاف المبكر للتحديات النفسية والسلوكية، وترسيخ ثقافة الدعم وطلب المساعدة.

وأوضح أن وزارة الداخلية تحرص على تعزيز الشراكة والتكامل مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية، باعتبارها شريكاً أساسياً في منظومة الوقاية المجتمعية وحماية الأجيال، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود الوقائية القائمة على استباق التحديات وتقديم الدعم المناسب في مراحل مبكرة، للحد من آثارها وتعزيز استقرار المجتمع.

وأشار إلى أهمية أن يشكل الملتقى منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية والاجتماعية والتعليمية، وتحويل الأفكار والتوصيات إلى مبادرات وقائية مستدامة تحقق أثراً إيجابياً في المجتمع، مؤكداً أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الإنسان، وأن تعزيز الوعي بها يشكل أساساً لبناء مجتمع أكثر أمناً واستقراراً.

من جانبه، أكد العقيد الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، مدير إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية، أن تنظيم الملتقى يعكس حرص وزارة الداخلية على تعزيز الوقاية المجتمعية، وترسيخ مفهوم التكامل المؤسسي، استنادا إلى أهمية تماسك الأسرة في تحقيق استقرار المجتمع، ودور الاستقرار المجتمعي في تعزيز أمن الوطن.

وأكد أهمية تضافر الجهود وتكامل المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز تماسكها واستقرارها، باعتبار أن العناية بالأسرة هي عناية بمستقبل الوطن وأجياله.

وأشاد بالدور الذي قام به الطلبة المتدربون في إعداد الملتقى وتنظيمه، مشيراً إلى أن إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية أتاحت فرص التدريب لأكثر من 27 طالباً وطالبة من خمس كليات وجامعات بالدولة، في مجالات شملت العمل الاجتماعي والنفسي والابتكار الاجتماعي والتسامح والتعايش، بهدف صقل مهاراتهم وتحويل معارفهم الأكاديمية إلى خبرات عملية وتجارب واقعية.

وأكد أن مشاركة الطلبة في تنظيم الملتقى واستعراض مشاريعهم وأبحاثهم تعكس الثقة بقدرات الشباب وإمكاناتهم، وتجسد حرص وزارة الداخلية على الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة، وتمكينها من الإسهام في تصميم المبادرات المجتمعية وتنفيذها.

وأضاف أن رسالة وزارة الداخلية بالإضافة لدورها في إنفاذ القانون تعمل على حماية الإنسان ورعاية المجتمع وتعزيز الوقاية قبل وقوع الجريمة، مؤكداً أن الوقاية تبدأ من الأسرة، وأن الأمن يبدأ من استقرارها، وأن حماية الأسرة وتعزيز صحتها النفسية مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات الأمنية والتعليمية والاجتماعية.