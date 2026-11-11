"جيس دبي 2026" يناقش توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير التعليم

دبي في 11 نوفمبر /وام/ تناولت فعاليات و جلسات اليوم الثاني لمعرض "جيس دبي 2026" ، توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التعليم، وإعادة تصميم المناهج الدراسية، وتعزيز المهارات المستقبلية للطلبة، إلى جانب التعليم الدامج وتنمية التفكير النقدي والإبداعي منذ مرحلة الطفولة المبكرة.

وتضمن برنامج اليوم الثاني من المعرض، المقام في مركز دبي التجاري العالمي ، جلسات حوارية وعروضاً تقديمية وورش عمل متخصصة، ركزت على تطوير الممارسات التعليمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تحسين جودة التعلم، وتعزيز دور المعلمين والقيادات التربوية في مواكبة التحولات الرقمية.

وشملت محاور البرنامج جلسة بعنوان "المعلم المعزز بالذكاء الاصطناعي: استراتيجيات عملية لتصميم تعلم أكثر تأثيراً"، تناول موضوعها توظيف الأدوات الذكية في تطوير الممارسات التدريسية، إلى جانب جلسة "التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي: من البيانات إلى استراتيجيات تعلم قابلة للتطبيق"، التي سلطت الضوء على استخدام البيانات لتطوير أساليب تعليمية تستجيب للاحتياجات الفردية للطلبة.

وأدرج البرنامج جلسة بعنوان "ما وراء المعلومات: تصميم المناهج في عالم مشبع بالذكاء الاصطناعي"، ناقشت موضوع تطوير المناهج في ظل سهولة الوصول إلى المعرفة، وأهمية التركيز على المهارات التي تمكن الطلبة من التحليل والتفكير المستقل والتعامل مع المتغيرات المستقبلية.

كما خصص المعرض جلسة لاستعراض "برنامج السفراء الرقميين في مدرسة جيس"، الذي يركز على إعادة تصور القيادة الرقمية للطلبة، إلى جانب جلسات حول تعزيز الثقافة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتمكين المتعلمين من الانتقال من الاستخدام السلبي للتكنولوجيا إلى المشاركة الفاعلة في ابتكار المحتوى والحلول الرقمية.

وفي محور الطفولة المبكرة، تضمن البرنامج جلسة بعنوان "ما وراء الحدود التقليدية: الابتكار والتسريع وتنمية التفكير النقدي في مرحلة الطفولة المبكرة"، إلى جانب جلسات تناولت دمج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات في التعلم المبكر، وأهمية الاستكشاف والتجريب وحل المشكلات في تنمية قدرات الأطفال.

وسلطت موضوعات أخرى الضوء على تطوير الممارسات التربوية بما يتناسب مع البيئة الثقافية لدولة الإمارات، وتعزيز الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية، ودور الأنشطة الحسية والتعلم القائم على اللعب في دعم النمو المعرفي والاجتماعي للأطفال.

وفي مجال التعليم الدامج، أدرج المعرض جلسات تناولت أهمية الكشف المبكر عن عسر القراءة والاحتياجات التعليمية المختلفة، وتطوير البيئات المدرسية الداعمة للصحة النفسية والرفاه، وتحقيق التوازن بين التحصيل الأكاديمي واحتياجات الطلبة، إلى جانب تعزيز ثقافة الانتماء والمشاركة داخل المجتمعات المدرسية.

وشمل البرنامج أيضاً موضوعات تتعلق بالسلامة الرقمية في المؤسسات التعليمية، وإعداد الطلبة لمتطلبات سوق العمل المستقبلي، وتطوير المهارات القيادية للمعلمين، وتعزيز الذكاء العاطفي والتعاون في بيئات تعليمية تشهد توسعاً في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما أدرجت ضمن فعاليات اليوم الثاني جلسة بعنوان "سفير الإتيكيت الإماراتي من خلال دمج الذكاء الاصطناعي"، في نموذج يربط بين توظيف التقنيات الحديثة والموضوعات المرتبطة بالهوية والقيم المجتمعية.

ويواصل معرض "جيس دبي 2026" فعالياته غداً في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن برنامج يجمع المختصين والقيادات التعليمية ومزودي الحلول والتقنيات التعليمية، ويتيح تبادل الخبرات واستعراض الاتجاهات الحديثة في تطوير بيئات التعلم.