"الشارقة الدولي للكتاب 2026" يستعرض صناعة محتوى السفر واكتشاف الثقافات

الشارقة في 11 نوفمبر/ وام / استعرض صانعا محتوى السفر ابن حتوتة ومحمد الصباغ خلال جلسة حوارية بعنوان "كيف يُصنع محتوى السفر: فضولنا تجاه الشعوب والثقافات" استضافها معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الـ45 .. تجاربهما في استكشاف البلدان والثقافات المختلفة مؤكدين أن نجاح محتوى السفر لا يُقاس بجمال الوجهات وعدد المشاهدات وحدهما بل بقدرته على رواية قصص إنسانية تثير الفضول وتكشف جوانب غير مألوفة من حياة الشعوب وتمنح الجمهور فرصة للتعرف إلى العالم بعيداً عن الصور النمطية والمسارات السياحية التقليدية.

وتناول المتحدثان أسرار صناعة محتوى السفر وأهمية البحث والسرد القصصي والمواقف الإنسانية التي عاشاها خلال رحلاتهما إلى جانب التحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال كما تطرقا إلى المسؤولية الأخلاقية لصناع محتوى السفر ولا سيما عند توثيق حياة الأشخاص الذين يلتقونهم خلال رحلاتهم.

وأكد المتحدثان أهمية احترام خصوصية الآخرين ومشاعرهم والموازنة بين الرغبة في مشاركة التجارب مع الجمهور والحفاظ على كرامة الأشخاص خاصة في المواقف الإنسانية الحساسة حيث لا ينبغي أن تتحول كل لحظة إلى مادة للتصوير والنشر.

واختتم المتحدثان الجلسة بالتأكيد أن النجاح في صناعة محتوى السفر يبدأ بحب التجربة نفسها لا بالسعي وراء المشاهدات وأن القصص الإنسانية واللقاءات الحقيقية مع الناس هي ما يمنح الرحلات قيمتها الأعمق ويجعل أثرها باقياً حتى بعد العودة منها.

وفي سياق متصل أكدت الكاتبتان الإماراتيتان أسماء الزرعوني والدكتورة عائشة بو سميط خلال ندوة بعنوان "الكتابة الأدبية بين الذاكرة وتحولات التجربة" أن الذاكرة والتجارب الحياتية تشكلان ركيزة أساسية في الكتابة الأدبية وأن النص لا ينشأ بمعزل عن الواقع وإنما يتكون من تراكم المواقف والمشاهدات والأحداث التي يعيشها الكاتب ويعيد تشكيلها بالخيال والرؤية الفنية فيما تسهم التحولات التي تمر بها التجربة الإنسانية والإبداعية في انتقال الكاتب بين أشكال الكتابة وموضوعاتها.

وشهدت الندوة استعادة محطات من التجربتين الإبداعيتين ومناقشة أثر البيئة الاجتماعية والمؤسسات الثقافية والصحافة في تشكل الأصوات الأدبية الإماراتية.