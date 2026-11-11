"برجيل" و"ريسبونس بلس" تستعرضان تقنيات الطب الميداني خلال "كونغرس الطب العسكري"

أبوظبي في 11 نوفمبر /وام/ تستعرض مجموعة "برجيل القابضة"، خلال مشاركتها في فعاليات "الكونغرس العالمي الـ 46 للطب العسكري"، منظومة متكاملة من الحلول الطبية الميدانية وتقنيات التدريب المتقدم، المصممة لدعم الكوادر العسكرية والإنسانية وتمكينها من تقديم الرعاية الصحية في البيئات النائية والظروف التشغيلية الصعبة.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لـ"برجيل القابضة"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مشاركة المجموعة تسلط الضوء على قدراتها في مجال الرعاية الطبية قبل الوصول إلى المستشفى، من خلال مجسمات تدريبية تفاعلية عالية الدقة (High-fidelity Mannequins)، تتيح تأهيل الأفراد العسكريين على مختلف المستويات، وتدريبهم على التعامل مع الحالات الطبية الطارئة في المناطق النائية والبعيدة.

وأوضح أن الحلول المعروضة تشمل أيضاً تقديم الخدمات الطبية في قطاعات حيوية، من بينها النفط والغاز وعمليات البحث والإنقاذ، فضلاً عن مجالات الطب الإنساني، بما يعكس تنوع تطبيقات الخدمات الطبية وإمكانية توظيفها وفق طبيعة المهام والاحتياجات التشغيلية.

وأضاف أن المجموعة تستعرض إمكاناتها في مجال الرعاية الاستشفائية الميدانية، من خلال حلول المستشفيات المجهزة داخل حاويات، التي يمكن نقلها ونشرها وتشغيلها في المواقع النائية وشديدة العزلة، مشيراً إلى نجاح تشغيل هذه المنظومات في عدد من المناطق بالقارة الأفريقية، انطلاقاً من أهمية ضمان وصول الخدمات الصحية إلى المجتمعات والمناطق البعيدة، ولا سيما خلال الأزمات وحالات الطوارئ.

وفيما يتعلق بتجربة دولة الإمارات، قال إن الدولة تمثل بيئة حاضنة ومحفزة لابتكار المشاريع الرائدة، ومنصة عملية للتدريب واختبار الأفكار الجديدة وتطوير منتجات طبية متقدمة قابلة للتصدير والاستفادة منها في مختلف أنحاء العالم، مؤكداً حرص المجموعة على مواصلة تطوير هذه الحلول وتعزيز حضورها الدولي من خلال مشاركتها في هذا المحفل العالمي.

وفي سياق الحلول المتخصصة في خدمات الطوارئ والإسناد الطبي، استعرضت شركة "ريسبونس بلس ميديكال - Response Plus Medical"، المتخصصة في إدارة خدمات الطوارئ الطبية والرعاية الصحية الميدانية في المواقع النائية والحيوية، مجموعة من خدماتها التي تشمل الإخلاء الطبي الجوي باستخدام طائرات الهليكوبتر، والإسعاف المدرع، وبرامج التدريب الطبي العسكري.

وذكر أحمد صالح، المدير العام للشركة، في تصريح لـ"وام"، أن المشاركة تهدف إلى إبراز قدرات الشركة في تقديم الخدمات الطبية والتدريبية، مشيراً إلى توظيف الإسعاف المدرع في عدد من المناطق الحيوية بالدولة، إلى جانب استعراض خدمات الإخلاء الطبي الجوي.

وأوضح أن الشركة توظف تقنية الواقع المعزز "AR" في برامج التدريب الطبي العسكري الميداني، بما يتيح للمدربين التحكم في مختلف عناصر السيناريو التدريبي، بدءاً من موقع المتدرب ونوع التدريب وطبيعته، وصولاً إلى تغيير البيئة المحيطة به، فضلاً عن تقييم مستوى جاهزيته وقدرته على التعامل مع المواقف المختلفة أثناء التدريب.

وأضاف أن التقنية تتيح محاكاة بيئات ميدانية متعددة تشمل الصحارى والجبال والمناطق المائية، وتصميم سيناريوهات متغيرة تحول دون تكرار الأنماط التدريبية، وتضع المنتسبين أمام ظروف ومواقف متنوعة، بما يعزز مرونتهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات المناسبة والاستجابة لمتطلبات كل حالة.

وأشار إلى أن الشركة تستعرض كذلك جهاز محاكاة الجسم البشري، الذي يتيح تدريب المنتسبين على جراحة التحكم بالأضرار (Damage Control Surgery)، والتعرف على آليات استخدام النظام وتطبيقاته التدريبية في هذا النوع من التدخلات الجراحية.