نادي أبوظبي يستضيف الجولة الخامسة من بطولة الإمارات للشراع

أبوظبي في 11 نوفمبر/وام/ ينظم اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، بالتعاون مع نادي أبوظبي، الجولة الخامسة من بطولة الإمارات للشراع، يومي 14 و15 نوفمبر الجاري، بمشاركة أندية الدولة.

وتشهد الجولة مشاركة جميع أندية الدولة، وهو ما يتيح الفرصة أمام الأجهزة الفنية لمتابعة مستويات اللاعبين وتقييم أدائهم، مع اقتراب ختام منافسات عام 2026.

وقال محمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، إن بطولة الإمارات تمثل إحدى المحطات المهمة في استراتيجية الاتحاد، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، لتطوير رياضة الشراع وتوسيع قاعدة ممارسيها في الدولة.

وأضاف أن الجولة تأتي ضمن برنامج إعداد لاعبي المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة آسيا لفئة "أوبتمست"، المقررة في سريلانكا خلال ديسمبر المقبل، بما يتيح لهم فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرة ورفع جاهزيتهم للمنافسة في البطولة القارية.