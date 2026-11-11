موانئ دبي العالمية تنقل مليون حاوية وتسرع تشغيل محطتي الفجيرة إلى 24 شهراً

دبي في 11 نوفمبر / وام / أكد شهاب الجسمي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للموانئ والمحطات في موانئ دبي العالمية بدول مجلس التعاون الخليجي ، أن موانئ دبي العالمية نقلت أكثر من مليون حاوية نمطية من موانئ الساحل الشرقي إلى جبل علي وأسواق دولة الإمارات منذ الأسبوع الأول من مارس حتى نهاية أكتوبر، عبر الطرق والسكك الحديدية، كما سرّعت الجدول المستهدف لبدء التشغيل المرحلي لمحطتي الفجيرة إلى 18–24 شهراً، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 24–30 شهراً.

وأوضح الجسمي، خلال لقاء صحفي، أن منظومة الشاحنات بُنيت من الصفر، وتضم اليوم أكثر من 3 آلاف شاحنة تديرها وتشغّلها الشركة، منها 700 شاحنة مملوكة لموانئ دبي العالمية، فيما تبلغ حركة الحاويات عبر الممرات البرية نحو 3,500 حاوية نمطية يومياً.

وقال إن البضائع تصل إلى موانئ خارج مضيق هرمز، ثم تنتقل عبر ممرات خاضعة للرقابة الجمركية إلى جبل علي للتخليص والتخزين والتوزيع وتشمل الحلول الإضافية ممرات عبر صحار والدقم في سلطنة عُمان، إلى جانب الربط عبر جدة، بما يوفر مسارات أخرى إلى دولة الإمارات وأسواق الخليج.

وأشار إلى افتتاح محطة جبل علي للسكك الحديدية، وإلى أن ساحة الحاويات الفارغة في العوير، البالغة مساحتها 100 ألف متر مربع، خففت الضغط التشغيلي عن الميناء.

وأضاف أن التجربة أكدت أهمية تسريع الربط بالسكك الحديدية عبر الحدود، وتحويل ترتيبات الطوارئ إلى خطط جاهزة يمكن تفعيلها بسرعة عند الحاجة.

وقال إن ميناء جبل علي ظل مفتوحاً وقيد التشغيل، واقتصر توقفه منذ بداية الأزمة على ست ساعات فقط، ويرتبط الميناء بأكثر من 80 خدمة أسبوعية تصل إلى 150 ميناءً، وتزيد طاقته الاستيعابية السنوية على 20 مليون حاوية نمطية، وناول 15.6 مليون حاوية نمطية في عام 2025، كما واصلت بضائع المنشأ والوجهة فيه نموها السنوي منذ عام 2020.

وأضاف أن فرق الميناء حافظت خلال الأشهر التسعة الماضية على صيانة المعدات والجاهزية التشغيلية استعداداً لعودة الخدمات البحرية بكامل زخمها.

ولفت إلى أن اجتماعات عُقدت مع تسعة خطوط ملاحية في آسيا أظهرت اهتمامها بالعودة إلى جبل علي، وأن ملاحظات الخطوط تشير إلى إمكان استعادة الخدمات والأحجام خلال شهر إلى ثلاثة أشهر من عودة المرور الآمن عبر المضيق، بحسب سرعة إعادة تموضع السفن والشبكات.

وأوضح أن خدمات الربط البحري القادمة من الهند وباكستان، إلى جانب حلول النقل البري وسكك الحديد، تدعم استمرار وصول البضائع وربط المتعاملين بالأسواق.

وفيما يتعلق بالمنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"، قال الجسمي إنها تضم أكثر من 12 ألف شركة ضمن مساحة تبلغ نحو 52 كيلومتراً مربعاً، وتوفر قاعدة للواردات والصادرات وإعادة التصدير والأنشطة ذات القيمة المضافة، وحافظت جافزا على إشغال يتجاوز 90% عبر مختلف فئات الأصول؛ إذ تبلغ نسبة إشغال الأراضي 94% والمستودعات 99%، فيما وصل إشغال المكاتب إلى أعلى مستوى له منذ عقد.

وأضاف أن جافزا استقطبت خلال الأشهر الستة الأولى من العام أكثر من مليار درهم من الاستثمارات الجديدة.

وقال إن موانئ دبي العالمية تعمل بموجب امتياز مدته 50 عاماً لتطوير محطة الرغيلات للحاويات ومتعددة الأغراض ومحطة دبا للبضائع العامة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، وتبلغ قيمة تطوير المحطتين نحو 2.5 مليار درهم على مدى عدة سنوات، مع تنفيذ مرحلي وفقاً للطلب.

وأوضح أن الجدول المستهدف لبدء التشغيل المرحلي قُدّم إلى 18–24 شهراً، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 24–30 شهراً، وستبلغ طاقة محطة الرغيلات، القريبة من مطار الفجيرة، نحو 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إلى جانب 1.7 مليون طن من البضائع العامة و190 ألف وحدة مكافئة للسيارات سنوياً، وستضيف محطة دبا طاقة تصل إلى 3.6 مليون طن من البضائع العامة سنوياً، مع توسّع كبير في قدرات البضائع العامة والشحن بالدحرجة.

وأضاف أنه عند تشغيل المحطتين، سترتفع طاقة مناولة الحاويات لدى موانئ دبي العالمية في دولة الإمارات من 19.4 مليون إلى نحو 22 مليون حاوية نمطية.

وأضاف أن الرغيلات ستوفر بوابة تجارية للمياه العميقة قادرة على استقبال أحدث أجيال سفن الحاويات العملاقة، فيما ستُربط المحطتان بجبل علي وجافزا عبر شبكة النقل الداخلي.

وأكد أن المحطتين تمثلان جزءاً من منظومة موانئ إماراتية متكاملة تختار فيها البضائع البوابة الأنسب بحسب وجهتها ومتطلبات أصحابها، وتعمل وفق استراتيجية طويلة الأمد سواء كان المضيق مفتوحاً أو تأثرت الحركة عبره.

وأشار إلى أن التطوير يُتوقع أن يدعم مزيداً من الاستثمار وفرص العمل والنشاط الاقتصادي طويل الأمد في الفجيرة، وأن يرفع كفاءة حركة البضائع بين الموانئ والمراكز اللوجستية والأسواق النهائية.

وعلى صعيد الشبكة الإقليمية، قال الجسمي إن محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي سجلت مستويات مناولة قياسية في يوليو وأكتوبر 2026، بعد استثمارات توسعية على مدى أربع إلى خمس سنوات رفعت طاقتها إلى 4 ملايين حاوية نمطية.

وأضاف أن موانئ دبي العالمية تستعد لافتتاح مجمع لوجستي في جدة بقيمة 250 مليون دولار خلال الربع الأول من 2027، فيما يتواصل تطوير منطقة اقتصادية خاصة على الحدود بين عُمان ودولة الإمارات لتعزيز الربط العابر للحدود والخيارات المتاحة للمتعاملين.

وأكد أن موانئ دبي العالمية لم تعلّق أياً من مشروعاتها الاستثمارية الإقليمية الكبرى، وتواصل تطوير شبكة الموانئ والخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية لتعزيز الربط والمرونة.

وأوضح أن الاتحاد للقطارات أسهم في ربط جبل علي بشبكة السكك الحديدية الوطنية، ما أتاح تحويل جزء من حركة البضائع من الطرق إلى السكك الحديدية حيثما أمكن، كما عملت جمارك دبي وجمارك عُمان على تشغيل "الممر الأخضر" خلال 72 ساعة، بما أتاح نقل الحاويات في شاحنات مختومة وخاضعة للرقابة الجمركية مباشرة إلى جبل علي.

وأضاف أن "الممر الأخضر" أسهم في تسهيل تدفقات تجارية بقيمة تقارب 34 مليار درهم بين 1 مارس و30 يونيو، وتتركز الأولويات المقبلة على بروتوكولات متفق عليها مسبقاً، وتبادل بيانات البضائع قبل الوصول، وروابط دائمة عبر الحدود، بما يتيح استجابة أسرع ويحافظ على أمن وسلاسة حركة التجارة.