اللوفر أبوظبي يفتتح "فن الحين 2026" بمشاركة ستة فنانين

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام / افتتح متحف اللوفر أبوظبي، بالتعاون مع علامة الساعات السويسرية "ريتشارد ميل"، النسخة السادسة من معرض "فن الحين 2026"، تحت عنوان "روافد"، بمشاركة ستة فنانين يقدمون أعمالاً فنية معاصرة تستكشف الروابط التاريخية والثقافية بين منطقة الخليج العربي والمحيط الهندي، ويستمر حتى 28 فبراير 2027.

ويأتي المعرض ضمن الشراكة الممتدة لعشر سنوات بين المتحف وريتشارد ميل، بهدف دعم الإبداع الفني المعاصر وتعزيز التبادل الثقافي، فيما تشهد النسخة الحالية مشاركة فنانين من الهند إلى جانب نظرائهم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتُعرض الأعمال الستة تحت قبة المتحف، بإشراف فني من كاميني ساوني، وتتناول موضوعات الهجرة والذاكرة والانتماء والتبادل الثقافي، وما أسهمت به حركة الشعوب في تشكيل الهويات والمجتمعات المعاصرة.

وأكدت الدكتورة ثريا نجيم، مديرة متحف اللوفر أبوظبي، أن معرض "فن الحين" رسخ مكانته إحدى أبرز المنصات الداعمة للفن المعاصر في المنطقة، مشيرة إلى أن نسخة هذا العام تسلط الضوء على الحكايات الإنسانية التي ربطت المجتمعات عبر المحيط الهندي على مدى قرون، وتعزز الحوار بين الثقافات.

من جانبها، أكدت تيلي هاريسون، المديرة العامة لشركة ريتشارد ميل في الشرق الأوسط وتركيا، أن المعرض يعكس التزام الشركة طويل الأمد بدعم الإبداع الفني، ويسهم في توسيع نطاق الحوار الثقافي وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً للفنون المعاصرة.

ويضم المعرض أعمالاً للفنانة السعودية عهد العمودي، والإماراتية المها جارالله، والفنان والمصمم الماليزي شامين شاروم، والفنانين الهنود رافيكومار كاشي، ورينا سايني كالات، وفيفيك فيلاسيني، وتتناول أعمالهم موضوعات الحركة والهجرة والتواصل الإنساني بين الثقافات.

وقالت كاميني ساوني، القيّمة الضيفة للمعرض، إن "روافد" يستكشف التداخل التاريخي والثقافي بين المجتمعات، ويبرز دور التبادل الإنساني في تشكيل الهويات المعاصرة، من خلال أعمال فنية تتفاعل مع العمارة المميزة للمتحف.

واستقبلت النسخة السادسة أكثر من 300 مقترح فني، اختيرت منها ستة أعمال للمرحلة النهائية، على أن يُعلن خلال ديسمبر المقبل عن الفائز بجائزة ريتشارد ميل للفنون، البالغة قيمتها 60 ألف دولار أمريكي.