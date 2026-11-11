إسعاف دبي تستعرض مركبة "سند" للدعم الطبي الميداني في "كونغرس الطب العسكري"

أبوظبي في 11 نوفمبر /وام/ تستعرض مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ضمن مشاركتها في فعاليات "الكونغرس العالمي الـ46 للطب العسكري"، المنعقد في مركز "أدنيك" بأبوظبي تحت شعار "جاهزون للاستجابة.. راسخون في الصمود"، مركبتها المتخصصة "سند"، التي تجسد نموذجاً متقدماً لوحدات الإسناد الطبي الميداني متعددة المهام، بما توفره من قدرات تشغيلية تعزز كفاءة الاستجابة للطوارئ والكوارث، وتتيح الوصول إلى المواقع الوعرة والمناطق التي يتعذر على مركبات الإسعاف التقليدية الوصول إليها.

وقالت خولة العوضي، المسعف المختص في المؤسسة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن تطوير مركبة "سند" جاء ثمرة جهود وكفاءات إماراتية، ويعكس نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي"رعاه الله"، في تحويل الأفكار الطموحة إلى مشاريع وإنجازات ملموسة، وترسيخ ثقافة الإنجاز والعمل تحت شعار "دبي الأفعال".

ولفتت إلى أن مركبة "سند" تجمع بين القدرة على التحرك في التضاريس الوعرة والوصول إلى المواقع التي يصعب على مركبات الإسعاف التقليدية بلوغها، بما في ذلك الكثبان الرملية والمناطق الجبلية والبرية والمواقع المتضررة من الفيضانات وارتفاع منسوب المياه، الأمر الذي يعزز كفاءة الاستجابة للحوادث واسعة النطاق والظروف الميدانية الاستثنائية، مستفيدة في ذلك من تصميمها ومواصفاتها التشغيلية، إذ يبلغ وزنها 13.9 طن، وتصل سرعتها القصوى إلى 100 كيلومتر في الساعة.

وأضافت أن "سند" تتجاوز مهام نقل المصابين، لتعمل كوحدة رعاية طبية ميدانية متكاملة، بطاقة استيعابية تصل إلى 14 شخصاً في الوقت نفسه، تشمل حالتين حرجتين على نقالتين طبيتين متطورتين، و4 إلى 6 حالات متوسطة ومستقرة، إلى جانب مقاعد مخصصة للطاقم الطبي والمرافقين.

وتضم المركبة تجهيزات طبية متقدمة للتعامل مع الحالات الحرجة وإصابات الحوادث البليغة، تشمل أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي الآلي "لوكاس - LUCAS"، وأجهزة الصدمات الكهربائية ومراقبة العلامات الحيوية "لايف باك - LIFEPAK"، فضلاً عن أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة شفط السوائل، إلى جانب أنظمة المراقبة والتتبع الذكية لإدارة المعدات الطبية وضمان جاهزيتها للاستخدام.

وتعكس مركبة "سند" توجه مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نحو تطوير حلول متخصصة للإسناد الطبي والاستجابة الميدانية، وتعزيز قدرات التعامل مع الحوادث والطوارئ في مختلف البيئات والتضاريس، بما يدعم سرعة الوصول إلى المصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة في مواقع الأحداث.