الشارقة الخيرية تنظم العرس الجماعي الثاني عشر لـ150 شاباً في 24 نوفمبر

الشارقة في 11 نوفمبر/ وام / تنظم جمعية الشارقة الخيرية في 24 من نوفمبر الحالي النسخة الثانية عشرة من مشروع العرس الجماعي برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالتزامن مع احتفالات الدولة عيد الاتحاد الـ55 في إطار جهود الجمعية الرامية إلى دعم الشباب المقبلين على الزواج ومساندتهم في بناء أسر مستقرة.

وأكد علي محمد الراشدي رئيس اللجنة العليا لمشروع العرس الجماعي أن اللجنة انتهت من دراسة جميع الطلبات المقدمة للمشاركة في المشروع واعتمدت 150 طلبا بعد مراجعة الملفات والاستناد إلى تقارير البحث الاجتماعي للوقوف على الحالات الأكثر استحقاقا ومدى استيفائها لشروط المشاركة والاستفادة من المشروع.

وأضاف أن الاستعدادات تتضمن تنظيم محاضرة توعوية للعرسان قبيل الحفل تتناول عددا من الموضوعات المرتبطة بالحياة الزوجية بما يسهم في تعزيز وعيهم بالمسؤوليات الأسرية وتهيئتهم لبدء حياة زوجية مستقرة.