بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو منصة لاكتساب الخبرات وتعزيز المهارات

أبوظبي في 11 نوفمبر /وام/ أكد عدد من أسر اللاعبين المشاركين في النسخة الـ 18 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، أن ممارسة الجوجيتسو تسهم في بناء شخصيات أبنائهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتنمية قدراتهم الذهنية والسلوكية، مشيرين إلى أن البطولة تمثل منصة لاكتساب الخبرات و تعزيز المهارات والاحتكاك بلاعبين من مختلف دول العالم، إلى جانب التعرف إلى ثقافات متنوعة في أجواء تنافسية.

وأشادوا بالدعم الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات، وما توفره من بيئة متكاملة تتيح للأبناء ممارسة الرياضة والمشاركة في البطولات المحلية والدولية، مؤكدين أن أثرها يتجاوز تحقيق النتائج والميداليات ليشمل ترسيخ قيم الانضباط والتركيز والثبات الانفعالي وروح المشاركة.

وأكد حمد نصيب الأحبابي، والد اللاعب مطر المشارك في منافسات تحت 12 عاماً لوزن 46 كجم، أن الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لرياضة الجوجيتسو، عبر المؤسسات التعليمية واتحاد الإمارات للجوجيتسو والأندية المنتشرة في مختلف المناطق، أسهم في تشجيع الأسر على إلحاق أبنائها بهذه الرياضة.

وأضاف أن أبناءه الخمسة يمارسون الجوجيتسو، فيما يخوض ابنه مطر مشاركته الثانية في بطولة أبوظبي العالمية، بعد استعدادات مكثفة وبرنامج تدريبي متواصل، سعياً للصعود إلى منصة التتويج.

وأكد أن الجوجيتسو كان لها دور بارز في تعزيز الثبات الانفعالي وبناء شخصية أبنائه، وتنمية روح المبادرة والتفاعل مع الآخرين، داعياً أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على ممارسة هذه الرياضة لما تحققه من فوائد تربوية وسلوكية.

وأشار إلى أن البطولة تمنح الأطفال فرصة الالتقاء بأقرانهم من مختلف دول العالم، والتعرف إلى ثقافاتهم وعاداتهم، من خلال التفاعل وتبادل الأحاديث والخبرات داخل أروقة البطولة.

من جانبه، أكد هلال المنصوري، والد اللاعب محمد، أن ممارسة الجوجيتسو أحدثت تحولاً إيجابياً في شخصية ابنه، إذ أصبح أكثر ثقة بنفسه وقدرة على التفكير واتخاذ القرار، لافتاً إلى أن تجربته الشخصية السابقة في ممارسة اللعبة شجعته على توجيه أبنائه إليها.

وقال إن الأثر الإيجابي للجوجيتسو انعكس على سلوك إبنه وقدراته الذهنية، معرباً عن فخره بمشاركته في البطولة، وتطلعه إلى تحقيق المركز الأول ورفع علم الدولة، مؤكداً أن الوصول إلى هذا المستوى من المنافسة يعد إنجازاً يستحق الاعتزاز.

بدوره، أعرب جابر الدباشي، والد اللاعب محمد جابر، عن سعادته بفوز ابنه في نزاله الأول، معرباً عن أمله في مواصلة مشواره نحو الفوز بالميدالية الذهبية.

وأكد أن الجوجيتسو عززت جرأة ابنه وثقته بنفسه، مشيراً إلى أن المشاركة في البطولات تمثل قيمة مضافة للاعبين، حتى في حال عدم تحقيق الفوز، لما توفره من خبرات وتجارب تسهم في تطوير المستوى والإعداد للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف أن أسرته تعتبر ابنها فائزاً بما اكتسبه من مهارات وقيم وثقة بالنفس، بغض النظر عن النتيجة، مشيداً بالمستوى التنظيمي للبطولة التي تجمع نخبة من لاعبي الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم في أبوظبي.

وفي السياق ذاته، أكدت والدة اللاعب يوسف عبد الهادي، المشارك في منافسات وزن 38 كجم، أن ابنها بدأ ممارسة الجوجيتسو في سن الرابعة، ويحرص على المشاركة في البطولة سنوياً، مشيرة إلى التطور المستمر في مستواه الفني.

وقالت إن الرياضة أسهمت في ترسيخ قيم الهدوء والتركيز والانضباط والتخطيط لدى ابنها، مشيدة بالتطور المتواصل في تنظيم البطولة، وما توفره دولة الإمارات من بيئة آمنة وإمكانات متقدمة لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية.

من جانبه، قال ناريندرا تراكا، والد اللاعب فيتالو من أنجولا، إن ابنه يشارك للمرة الأولى في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، مشيراً إلى أن مستواه شهد تطوراً ملحوظاً منذ بداية ممارسته اللعبة، سواء على الصعيد الرياضي أو السلوكي أو الدراسي.

وأضاف أن الجوجيتسو أسهمت في تحسين سلوك ابنه ومستواه التعليمي، معرباً عن سعادته بالمشاركة الأولى في البطولة، وتطلعه إلى العودة مجدداً للمشاركة في النسخة المقبلة.