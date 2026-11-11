معرض الشارقة للكتاب يناقش إتاحة 100 ألف كتاب إلكتروني عربي خلال ثلاث سنوات

الشارقة في 11 نوفمبر/ وام / جمع معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 ممثلين عن مؤسسة كلمات والمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" واتحاد الكتب الميسّرة والمنتدى الدولي للمؤلفين في جلسة حوارية بعنوان "النشر الميسّر" نظمتها جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ للحديث عن سبل إتاحة الكتب للمكفوفين وضعاف البصر وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتسريع إنتاجها بصيغ ميسّرة وتطوير المحتوى الرقمي العربي وتوسيع انتشاره عالمياً.

وتناول المشاركون في الجلسة مشروعات ومبادرات لتعزيز الوصول إلى المعرفة أبرزها مشروع للمكتبة العربية الرقمية يقام بتعاون بين "أرابوكفيرس" وهيئة الشارقة للكتاب ويستهدف إتاحة 100 ألف كتاب إلكتروني عربي وألف كتاب صوتي خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى جانب أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل الكتب إلى صيغ ميسّرة مع خطط لتوسيع استخدامها خلال عام 2027.

وأوضح علي عبد المنعم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أرابوكفيرس" التي ترتبط بمشروع مشترك مع هيئة الشارقة للكتاب أن العمل جارٍ على مشروع للمكتبة العربية الرقمية يستهدف إتاحة 100 ألف كتاب إلكتروني عربي وألف كتاب صوتي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار إلى أن التعاون أسهم خلال العامين الماضيين في إنتاج نحو 2500 كتاب صوتي باللغة العربية إلى جانب تطوير حلول تقنية لتحويل الكتب الإلكترونية وتوزيعها عالمياً لافتاً إلى أن الشركة نقلت مقرها الرئيسي من المملكة المتحدة إلى إمارة الشارقة خلال العام الماضي.

ولفت إلى أن السوق العربية تضم نحو 430 مليون شخص وتشكل الفئة العمرية من 8 إلى 34 عاماً نحو 64% من القراء ما يعكس أهمية تطوير المحتوى الرقمي العربي وتوسيع نطاق الوصول إليه.

وكشف أن ما بين 60% و65% من مبيعات الشركة للكتب الإلكترونية يأتي من الأسواق الأمريكية والأوروبية مشيراً إلى أن هذه النسبة تعكس وجود طلب على المحتوى العربي خارج المنطقة وأهمية تطوير قنوات توزيعه للوصول إلى القراء في مختلف أنحاء العالم.

من جانبه كشف محمد الحبال ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" واتحاد الكتب الميسّرة عن تطوير أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل الكتب إلى صيغ ميسّرة بالتعاون مع جهات دولية متخصصة من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" واتحاد "ديزي".

وأوضح أن تحويل كتاب علمي من 100 صفحة إلى صيغة ميسّرة بالطرق التقليدية قد يستغرق ستة أشهر فيما تتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي اختصار الوقت اللازم لهذه العملية بصورة كبيرة بما يساعد على زيادة توافر الكتب للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر.

وأكدت ريم جاسم مدير المبادرات الخاصة في مؤسسة كلمات أن المؤسسة تنطلق من إيمانها بأن الكتاب حق أساسي لجميع الأطفال واليافعين العرب مشيرة إلى أن مبادرة "أرى" تستهدف إيصال الكتب الميسّرة إلى الأطفال المكفوفين وضعاف البصر في الوطن العربي في ظل محدودية العناوين العربية المتاحة لهم.

وأوضحت أن المبادرة بدأت بإنتاج عشرة عناوين بصيغ متنوعة شملت كتب برايل والكتب الصوتية والكتب ذات الخط المكبّر قبل التوسع لاحقاً في إنتاج الكتب الصوتية مشيدة بجهود هيئة الشارقة للكتاب في تطوير المحتوى العربي الميسّر و معربة عن أملها في تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة لتوسيع نطاق إتاحة الكتب للمستفيدين.

وأكد محمد بن دخين رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ أن حماية حقوق المؤلفين والناشرين وتوسيع الوصول إلى المعرفة مسؤوليتان متكاملتان مشدداً على ضرورة أن يصبح النشر الميسّر جزءاً أساسياً من صناعة الكتاب وليس مجرد استثناء أو خيار إضافي.

وقال كيفن فيتزجيرالد ممثل المنتدى الدولي للمؤلفين إن توفير الكتب الميسّرة ضرورة لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر مشيراً إلى أن عدم توافر المواد التعليمية المناسبة يحرم كثيراً من الطلاب من دراسة التخصصات التي يرغبون فيها وقد يدفع بعضهم إلى تغيير مساراتهم الدراسية أو التوقف عن التعليم.

وأشاد فيتزجيرالد بدور دولة الإمارات والشارقة على وجه الخصوص في دعم النشر الميسّر مشيراً إلى مساهمة مؤسسة كلمات في توفير عناوين ضمن خدمة الكتب العالمية.