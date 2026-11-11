بلدية الشارقة ترفع جاهزية الأمطار بـ1100 موظف و580 صهريجاً ومضخة

الشارقة في 11 نوفمبر/ وام / أكدت بلدية مدينة الشارقة استكمال استعداداتها ورفع جاهزية فرق عملها الميدانية للتعامل مع مختلف الحالات والظروف الجوية وتقلبات الطقس المصاحبة لهطول الأمطار من خلال منظومة متكاملة من الخطط الاستباقية والتجهيزات الفنية والآليات والمعدات بما يضمن سرعة الاستجابة وفاعلية التعامل مع تجمعات المياه ويعزز انسيابية الحركة المرورية ويحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية في الإمارة انطلاقاً من نهج استباقي يضع سلامة الفرد والمجتمع في مقدمة الأولويات.

وأكد سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة رئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار أن البلدية رفعت مستوى جاهزية فرقها الميدانية وفق خطط تشغيلية متكاملة تضمن سرعة التعامل مع البلاغات وتجمعات مياه الأمطار وتعزز استمرارية الخدمات والحركة المرورية مشيراً إلى تقسيم مدينة الشارقة إلى 5 قطاعات يتولى كل قطاع منها فريق عمل مؤهل بما يضمن تغطية مختلف المناطق وسرعة الوصول إلى المواقع المتأثرة إلى جانب التنسيق المشترك بين الفرق وتبادل الدعم الميداني وفق متطلبات الحالة الجوية.

وأوضح أن الاستعدادات شملت صيانة وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار وصيانة محطات الضخ وتوسعة أحواض التجميع وإنشاء أحواض إضافية في عدد من المناطق فضلاً عن تعزيز التجهيزات والحلول الميدانية في الطرق والأحياء السكنية والمواقع الحيوية بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التصريف والحد من تجمعات المياه خلال الحالات الجوية المختلفة.

من جانبه أكد الدكتور المهندس خليفة بن هده السويدي مدير الخدمات الفنية نائب رئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار أن بلدية مدينة الشارقة خصصت كادراً ميدانياً متخصصاً يضم 1100 موظف من رؤساء اللجان والمهندسين والفنيين والمشرفين والفئات المساندة لضمان سرعة التعامل مع مختلف الحالات ورفع كفاءة الاستجابة الميدانية.

وأوضح أن البلدية وفرت 180 صهريجاً تابعاً لها إلى جانب 400 صهريج من القطاع الخاص و180 مضخة متنقلة بأحجام وأقطار مختلفة تتراوح بين 6 و12 بوصة فضلاً عن 5 مضخات من مضخات السد المبتكرة والحاصلة على حقوق الملكية الفكرية والتي تمثل إضافة نوعية تعزز سرعة الاستجابة بفضل قدرتها العالية وكفاءتها في سحب تجمعات مياه الأمطار.

وأضاف أن البلدية أنشأت 70 حوضاً لتجميع مياه الأمطار ونظفت 40 ألف فتحة تصريف وذلك ضمن منظومة متكاملة من التدابير والإجراءات الاستباقية الرامية إلى تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة البنية التحتية وضمان التعامل الفاعل مع تداعيات الحالة الجوية.

وأشار إلى أن بلدية مدينة الشارقة تواصل تطوير حلولها الفنية والميدانية للتعامل مع مياه الأمطار من خلال توسعة أحواض التجميع في مختلف المناطق وإضافة 9 محطات ضخ في شارع الشيخ خليفة بن زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الوحدة وشارع جمال عبد الناصر وطريق الذيد بقدرة تصريف تصل إلى 1200 متر مكعب في الساعة إلى جانب تنفيذ حلول تصريف تمتد إلى الأحياء السكنية شملت إضافة محطات ضخ، وتوسعة بحيرات التجميع.

وأوضح أن الاستعدادات تضمنت تعزيز قدرات تصريف المياه في عدد من المواقع الحيوية وإضافة مضخات وتنفيذ خطوط لتصريف المياه في الأنفاق وربط ضاحية السيوح بشبكات التصريف القائمة من خلال خط بقطر 300 ملم وتنفيذ خط ضخ بقطر 200 ملم في منطقة البليدة فضلاً عن توزيع المضخات والصهاريج في مختلف المناطق السكنية والشوارع وفقاً للاحتياجات الميدانية ومتطلبات التعامل مع تجمعات المياه.

وأوضح سعادة خالد بن فلاح السويدي مدير خدمة المتعاملين نائب رئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار أن البلدية خصصت آليات لقطر المركبات المتعطلة على الطرق أو العالقة بسبب تجمعات المياه بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ومساعدة الجمهور وتمكين الفرق الميدانية من أداء مهامها بكفاءة وسرعة كما وفرت معدات وآليات ثقيلة للتعامل مع العوائق ومخلفات الأشجار ومعالجة الأضرار التي قد تطال البنية التحتية وفقاً لما تستدعيه الظروف الجوية.

وفي إطار تعزيز التواصل مع الجمهور أوضح السويدي أن مركز الاتصال التابع للبلدية عبر الرقم 993 يعمل على مدار الساعة لاستقبال الملاحظات والبلاغات والتعامل معها مع رفع مستوى الاستعداد خلال تقلبات الطقس لضمان سرعة الاستجابة ومتابعة الحالات الميدانية.

وأضاف أن البلدية تواصل تنفيذ الحملات التوعوية المرتبطة بالحالات الجوية والطوارئ بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعريف الجمهور بالإرشادات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية بما يعزز السلامة العامة ويحافظ على الأرواح والممتلكات.