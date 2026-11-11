منافسات مهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار تستقطب مشاركة طلابية واسعة

العين في 11 نوفمبر /وام/ تواصلت فعاليات اليوم الثاني من الدورة الثامنة للمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي تنظمه برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، في مركز أدنيك العين و يستمر حتى 13 نوفمبر الجاري، وسط أجواء من الحماس والتنافس بين الطلبة المشاركين، الذين يستعرضون أفكارهم ومشاريعهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأكد سعادة المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المهرجان يترجم توجّهات القيادة الرشيدة في الاستثمار في قدرات الطلبة وترسيخ الابتكار في الممارسات التعليمية، مشيراً إلى أن ما يقدمه المشاركون من مشاريع وأفكار يعكس فضولهم العلمي وقدرتهم على توظيف معارفهم في معالجة تحديات واقعية، ويبرز أهمية إتاحة الفرص التي تكشف مواهبهم وتساعدهم على تطويرها.

وأضاف سعادته أن الوزارة تنظر إلى المهرجان بوصفه امتداداً لدور المدرسة في تنمية قدرات الطلبة، وفرصةً للوقوف على ما يستطيعون إنجازه حين تتوافر لهم بيئة تشجّع المبادرة وتدعم التجريب. وأوضح أن الحوار مع الباحثين والمتخصصين ومناقشة المشاريع أمام لجان التحكيم يمنحان الطلبة خبرات تساعدهم على مراجعة أعمالهم وتطويرها، مؤكداً أهمية البناء على هذه التجربة داخل المدارس، بإسناد جهود المعلمين والمشرفين وتعزيز الشراكات مع المؤسسات العلمية، بما يضمن استمرارية رعاية المواهب وتدرّجها نحو مستويات أعمق من البحث والابتكار.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني من المهرجان انطلاق أعمال المؤتمر العلمي المصاحب، الذي تضمّن برنامج يومه الأول 6 جلسات، تناولت تطوّر التقنيات وآفاق التخصص فيها ومسؤولية استخدامها، بما يثري تجربة الطلبة المشاركين في المهرجان ومسابقاته. واستعرضت الجلسات التحوّلات التي أحدثتها التكنولوجيا في أساليب الحياة والتعلّم والعمل. كما عرضت نماذج من الابتكارات المحلية ومجالات التكنولوجيا المتقدمة، مع إبراز تكامل أدوار الباحثين والمهندسين وخبراء البيانات والمبدعين في تطويرها، وتشجيع الطلبة على استكشاف ميولهم وخياراتهم الدراسية والمهنية.

كما ناقشت جلسات اليوم الأبعاد التربوية للتعامل مع هذه التقنيات، من التحقّق من المعلومات إلى الأمانة العلمية وحماية الخصوصية، من خلال مواقف تفاعلية تؤكد مسؤولية المتعلّم عن قراراته وأعماله، وتربط الاستفادة من الأدوات الحديثة بتنمية قدراته البحثية والإبداعية ومواكبة المتغيّرات العلمية بوعي.

كما شهد اليوم الثاني أيضاً جلسة تفاعلية حول الميثاق الوطني للتعليم، ركّزت على المهارات بوصفها أحد مرتكزاته، وصلتها ببناء شخصية المتعلّم وإعداده للمستقبل. وأتاحت الجلسة مساحة للحوار حول ترجمة هذا المرتكز إلى ممارسات تتصل بتجربة الطلبة في المهرجان، حيث يوظّفون معارفهم في البحث والتجريب، ويطوّرون قدرتهم على تحليل المشكلات والتعاون وعرض الأفكار ومناقشتها. وتناولت أهمية هذه المهارات في التعامل بمرونة مع التحديات، والاستفادة من الملاحظات لتحسين الأداء، بما يمنح المشاركة في المنافسات العلمية بُعداً تربوياً يدعم نمو قدرات الطلبة وثقتهم بأنفسهم، ويهيّئهم للإسهام بفاعلية ومسؤولية في مجتمعهم ومواكبة متطلّبات الحياة والعمل.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 13 نوفمبر الجاري، مستكملةً برنامجها العلمي والتفاعلي ومنافساتها الطلابية، وصولاً إلى الحفل الختامي وتكريم الفائزين، احتفاءً بجهودهم وبإسهامات المدارس والأسر والمشرفين في رعاية مواهبهم ودعم مسيرتهم العلمية.