اتفاقية تعاون لتوسيع استخدام المركبات التجارية الكهربائية في الإمارات

دبي في 11 نوفمبر/وام/ وقعت شركتا "جميل موتورز" و"زينيتك" اتفاقية تعاون لتطوير حلول متكاملة تدعم استخدام المركبات التجارية الكهربائية، وتعزز البنية التحتية لمحطات الشحن في دولة الإمارات، وذلك على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.

تأتي الاتفاقية في ظل التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، والاهتمام بتطوير البنية التحتية اللازمة لتشغيلها، لا سيما في القطاعات التجارية واللوجستية.

وقال إيدي الشعار، المدير العام لشركة "جميل موتورز" في الإمارات، إن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال المركبات التجارية الكهربائية وحلول الشحن، موضحاً أن الشركة تتولى توزيع مركبات "جيلي فارايزون" التجارية الكهربائية بالكامل، التي تشمل الحافلات والشاحنات ومركبات الفان، فيما تعمل "زينيتك" في مجال تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية وتوفير حلول الشحن للقطاعات التجارية واللوجستية.

وأضاف أن الاتفاقية، المفتوحة المدة، تتضمن التعاون في تركيب محطات الشحن الكهربائية، وإدخال مركبات "فارايزون" ضمن العمليات التشغيلية، بما يدعم توسيع نطاق استخدام المركبات الكهربائية في الأنشطة التجارية والخدمية.

وأوضح أن التعاون يتيح للشركات الراغبة في تحويل أساطيلها إلى مركبات كهربائية الاستفادة من حلول الشحن التي توفرها "زينيتك"، سواء من خلال تركيب محطات خاصة في المستودعات والمراكز التشغيلية، أو عبر محطات الشحن العامة التي تعمل الشركة على تطويرها في الدولة، بما يلبي احتياجات قطاعي النقل والخدمات اللوجستية.