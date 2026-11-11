61 خيلاً تشارك في السباق التجريبي السابع بمضمار ميدان

دبي في 11 نوفمبر/ وام/ شاركت61 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، في 8 أشواط لمسافة 1000 متر، بالسباق التجريبي السابع في الموسم الجديد 2026-2027، الذي أقيم مساء اليوم على مضمار ميدان بدبي.

و أ وضحت هيئة الإمارات لسباق الخيل في بيان لها اليوم، أن السباق التجريبي السابع يواصل نجاحه بالمستويات المميزة من الخيول المشاركة، وشهد تنافسا بين 40 من الخيول العربية الأصيلة، من بينها 33 خيلا لم تفز في السباقات، بينما شاركت 7 خيول في أشواط مفتوحة، كما تنافست في السباق 21 من الخيول المهجنة الأصيلة، منها 14 لم تفز في السباقات، و7 في أشواط مفتوحة.

وذكر راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، أن تزايد الاهتمام من الملاك والفرسان بالمشاركة في السباقات التجريبية في عدد من مضامير الدولة حسب الخطة المقررة من الهيئة، يؤكد أهميتها في اختبار جاهزية الخيول، وقدرتها على المشاركة في السباقات بالتزامن مع انطلاق الموسم الجديد لسباقات الخيول.

وأكد حرص اللجان المشرفة على السباقات التجريبية في هيئة الإمارات لسباق الخيل، على توفير كافة المتطلبات التي تسهم في تحقيق أهدافها، ودعم مشاركة الخيول واعتمادها في القوائم المعلنة، والتعاون مع الملاك والفرسان، لتقديم تجربة مميزة وضمان ظهور الخيول بأفضل درجات الجاهزية والتنافسية والقدرة على مواكبة متطلبات المشاركة في السباقات المقررة داخل الدولة.