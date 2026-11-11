مستشفى الشيخ سلطان بن زايد يحقق سابقة بزراعة محفز العصب تحت اللسان بالإمارات الشمالية

الشارقة في 11 نوفمبر/ وام / نجح فريق طبي متخصص في مستشفى الشيخ سلطان بن زايد في الشارقة التابع لمجموعة M42 في إجراء أول عملية لزراعة جهاز تحفيز العصب تحت اللسان لعلاج انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم في الإمارات الشمالية في إنجاز طبي يعكس التزام المستشفى بتوفير أحدث التقنيات العلاجية وتعزيز خدمات الرعاية الصحية التخصصية في الإمارات.

وتُعد تقنية تحفيز العصب تحت اللسان من أحدث الحلول العلاجية الجراحية لمرضى انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم حيث يتم زرع جهاز صغير تحت الجلد يرسل نبضات كهربائية دقيقة لتحفيز العصب المسؤول عن حركة اللسان أثناء النوم مما يساعد على إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا.

وقال الدكتور إياد شتيوي استشاري الأنف والأذن والحنجرة الذي أجرى العملية: يمثل إدخال تقنية تحفيز العصب تحت اللسان نقلة نوعية في علاج مرضى انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم خاصة لمن لم يتمكنوا من التكيف مع أجهزة الضغط الهوائي المستمر "CPAP" وتوفر هذه التقنية خياراً علاجياً متقدماً يساعد المرضى على استعادة النوم الطبيعي وتحسين جودة حياتهم، والحد من المضاعفات الصحية المرتبطة بالمرض.

من جانبه قال الدكتور عمران أسلم المدير الطبي في مستشفى الشيخ سلطان بن زايد: نفخر بإجراء أول عملية من نوعها في الإمارات الشمالية والتي تعكس التزام مستشفى الشيخ سلطان بن زايد بتبني أحدث الابتكارات الطبية العالمية ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهودنا المستمرة لتوفير تقنيات علاجية متقدمة واستقطاب الكفاءات الطبية المتخصصة بما يضمن تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية لمرضانا.

ويواصل مستشفى الشيخ سلطان بن زايد الاستثمار في أحدث التقنيات الطبية وتطوير خدماته التخصصية انطلاقاً من التزامه بتقديم رعاية صحية متقدمة وتعزيز مكانته كأحد المراكز الطبية الرائدة في دولة الإمارات ويسهم هذا النهج في توسيع نطاق الخدمات العلاجية المتخصصة وتوفير أحدث خيارات الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.