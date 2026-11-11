ماجستير إدارة الأعمال بجامعة عجمان يحقق المرتبة الـ13 إقليمياً بتصنيف كيو إس 2027

عجمان في 11 نوفمبر/ وام / حقق برنامج ماجستير ادارة الأعمال بجامعة عجمان المرتبة الثالثة عشرة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في تصنيف "كيو إس" العالمي لبرامج ماجستير إدارة الأعمال لعام 2027، أحد أبرز التصنيفات الدولية المتخصصة في تعليم إدارة الأعمال.

كما جاء البرنامج ضمن الفئة 251–300 عالميًا، في إنجاز يعزز حضوره على الساحة الدولية، ويعكس اهتمام الجامعة المستمر بجودة التعليم، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، وإعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل.

وتستند مؤسسة "كيو إس" في تقييم برامج ماجستير إدارة الأعمال إلى مجموعة من المؤشرات التي تكتسب أهمية خاصة لدى الطلبة وأصحاب العمل، من أبرزها قابلية التوظيف، والعائد على الاستثمار، والريادة الفكرية، والتنوع. وتتجاوز أهمية هذه التصنيفات ترتيب البرامج أكاديميًا، إذ توفر مرجعًا دوليًا مستقلًا لتقييم القيمة التي تقدمها البرامج لطلبتها، ومدى إسهامها في إعداد كفاءات تلبي احتياجات المؤسسات وقطاعات الأعمال.

وسجّل البرنامج أداءً متميزًا في مؤشر التنوع، محتلًا المرتبة الحادية والعشرين عالميًا برصيد 86.1 نقطة، متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 60.1 نقطة بفارق 26 نقطة. وتعكس هذه النتيجة ما تتميز به البيئة التعليمية في جامعة عجمان من تنوع ثقافي ومهني، يجمع طلبة وأعضاء هيئة تدريس من جنسيات وخلفيات وخبرات متعددة.

وفي منطقة ترتبط اقتصاداتها ارتباطًا وثيقًا بالتجارة والاستثمار واستقطاب الكفاءات العالمية، يكتسب هذا التنوع أهمية خاصة في إعداد خريجين قادرين على قيادة فرق عمل متعددة الثقافات، وإدارة المفاوضات في بيئات دولية، وفهم متطلبات الأسواق العالمية.

كما تجاوز البرنامج المتوسط العالمي في مؤشري نتائج الخريجين والريادة الفكرية، بما يعكس امتداد أثره إلى ما بعد القاعات الدراسية. ويواصل خريجو البرنامج تطوير مساراتهم المهنية وتولي مسؤوليات قيادية ومهنية متقدمة، فيما يسهم أعضاء هيئة التدريس بأبحاثهم وخبراتهم الأكاديمية في إثراء النقاشات العلمية والمهنية المتعلقة بإدارة الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.

ويمثل هذا التصنيف مرجعًا دوليًا مهمًا للطلبة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، ويعزز القيمة التي يضيفها الاعتماد الأكاديمي الدولي من جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال "AACSB"، الذي تتمتع به كلية إدارة الأعمال بجامعة عجمان، وهو اعتماد تحظى به أقل من 6% من كليات إدارة الأعمال حول العالم. ويمنح هذا التميز الأكاديمي، إلى جانب التصنيف الدولي، المهنيين الراغبين في تطوير مؤهلاتهم ثقة أكبر بالقيمة العلمية والمهنية لشهادة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة عجمان، وبقدرتها على دعم تطلعاتهم المهنية في مختلف القطاعات والأسواق.

وعلى المستوى المؤسسي، يعزز هذا الإنجاز مكانة جامعة عجمان في مجال تعليم إدارة الأعمال إقليميًا، ويوسع حضورها لدى أصحاب العمل والشركاء في مختلف القطاعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية. كما يمثل مصدر اعتزاز لمجتمع الجامعة، ويضيف إلى القيمة المعترف بها دوليًا لمؤهلات خريجيها، ويمنح طلبتها الحاليين مزيدًا من الثقة بمستوى التعليم الذي يتلقونه وقدرته على المنافسة عالميًا.

ومع مواصلة دولة الإمارات مسيرتها التنموية الطموحة، تتزايد الحاجة إلى قيادات تمتلك القدرة على تأسيس المشاريع وإدارتها، والعمل بكفاءة في بيئات متعددة الثقافات، وتحقيق التوازن بين العوائد الاقتصادية والمسؤولية المجتمعية. ويؤكد هذا الإنجاز إسهام برنامج ماجستير إدارة الأعمال بجامعة عجمان في إعداد كفاءات قادرة على مواكبة هذه المتطلبات، ويشكل حافزًا لمواصلة تطوير البرنامج وتعزيز تنافسيته وحضوره على المستوى العالمي.