مهرجان كلباء الرياضي الأول يواصل منافساته ويتوج الفائزات في تحدي الكفاءة

كلباء في 11 نوفمبر/ وام / يواصل مهرجان كلباء الرياضي الأول الذي يقام برعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة فعالياته لليوم الخامس تحت شعار "عش المنافسة..واستمتع بالتجربة".

وأقيمت اليوم عدة منافسات في كرة القدم ضمن المجموعة الأولى حيث تعادل فريقا شباب راك والعود بنتيجة 3/3، سجل لفريق راك كل من علي سفايو هدفين وتيسير مرعي هدف فيما سجل للمنافس أحمد راشد هدفين وهدف لزهير عيسى.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة حقق فريق الحميدي الفوز على هيئة الشارقة للدفاع المدني بنتيجة 8/3 ، سجل للفائز فلافيو الزين " هاتريك" ومهند بن علي ومحمد خلفان والسيد محمد وعبد الله عبد الرازق فيما سجل للخاسر شاهين سرور و عبد الله الحوسني وعبد الله عبد المجيد.

وأقيمت مباراتان حيث تمكن فريق البدوي الزحمي من الفوز على فريق اتش اي ام بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين وفي المباراة الثانية حقق فريق جمعية المعلمين الفوز على فريق يو ايه اي اكس بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

وكرم سعادة الدكتور سيف الزعابي رئيس اللجنة المنظمة الفائزتين في تحدي الكفاءة البدنية من فئة البراعم وهما آمنة محمد الزعابي الفائزية بالميدالية الذهبية وفاطمة يوسف المراشدة، كما نظم مجلس موهوبين المنطقة الشرقية، بالتعاون مع المهرجان، ورشة عمل بعنوان "نحو جيل مبدع وملهم"، بحضور سعادة الدكتور سيف أحمد الزعابي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، وعدد من رؤساء اللجان، وأولياء الأمور والطلبة.

وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية رعاية الموهوبين وتنمية قدراتهم الإبداعية، وتعزيز ثقافة الابتكار والإلهام لدى الأجيال الناشئة، بما يسهم في اكتشاف الطاقات الواعدة وصقل مواهبها، وإعداد جيل قادر على الإبداع والتميز وصناعة المستقبل.

وتواصلت تصفيات الألعاب الإلكترونية "بلاي ستيشن"، كما شهد اليوم إقامة ألعاب مختلفة في منطقة التحديات وسط تفاعل كبير من الزوار.

وتقام مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي لمسابقة كرة القدم إبتداء من الرابعة عصرا، فيما ستقام مباريات نصف النهائي لمسابقة كرة الطائرة، بينما تتواصل مباريات المجموعات لمسابقة "الإيرسوفت"، ويسدل الستار على مسابقات تحدي المدارس بحانب ألعاب ترفيهية في منطقة التحديات.