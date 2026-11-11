تأهل أبرز المصنفين إلى دور الـ16 في "إعمار دبي بريميير بادل P1"

دبي في 11 نوفمبر/ وام / تأهل عدد من أبرز اللاعبين المصنفين الأوائل إلى دور الـ16 في بطولة "إعمار دبي بريميير بادل P1"، المقامة في مجمع حمدان الرياضي حتى 15 نوفمبر الحالي، بعد مواجهات قوية شهدها اليوم الثاني من الأدوار الرئيسية في منافسات الرجال والسيدات.

ففي منافسات الرجال، حجز الإسباني خوان ليبرون والأرجنتيني لياندرو أوغسبورغر، المصنفان الثاني، مقعدهما في الدور المقبل بعد فوزهما على الإسبانيين مانويل كاستانيو وبابلو هيرنانديز ألفاريز بمجموعتين مقابل مجموعة، بنتيجة 4-6 و6-3 و6-3.

كما تأهل الثنائي المكون من الأرجنتيني مارتن دي نينو والإسباني فرانسيسكو نافارو، المصنف الرابع، بعد تغلبهما على الإسبانيين ماكسيمو أراغون هيريرا وألفارو روغلان بونس بنتيجة 6-0 و4-6 و6-2.

وشملت قائمة المتأهلين الأرجنتينيين خوان تيلو ومارتن آرس، والإسبانيين فرانشيسكو غيريرو وخافيير ليال، إلى جانب الأرجنتيني فالنتينو ليباك ومواطنه غونزالو ألفونسو، والإسبانيين إدواردو ألونسو وأيتور غوني لاكابي.

وفي منافسات السيدات، تأهلت الأرجنتينية كلوديا ينسن والإسبانية تمارا إيكاردو ألكوريسا، المصنفتان السادسة، بعد فوزهما على الإسبانية نوريا رودريغيز كاماتشو والإيطالية جورجيا دال بوتسو بنتيجة 6-2 و6-3.

كما صعدت البرتغالية صوفيا أراوخو والإسبانية مارتا أورتيغا غاييغو، المصنفتان الخامسة، بعد قلب تأخرهما أمام الإسبانية أرانثا أورتيز غاسكو والأرجنتينية مارتينا فيريرا إلى فوز بنتيجة 4-6 و6-3 و6-0.

وتأهلت أيضاً الإسبانيتان مارتا غينارت وأرانثا ألونسو دي فيا، المصنفتان السابعة، بعد فوزهما بنتيجة 7-5 و6-2.