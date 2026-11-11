منتخب الإمارات لناشئي الكرة يفوز على بوتان في تصفيات كأس آسيا

رأس الخيمة في 11 نوفمبر/ وام / استهل منتخب الإمارات لكرة القدم للناشئين تحت 17 سنة مشواره في تصفيات المجموعة الثالثة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا، المقامة حالياً في رأس الخيمة، بالفوز على منتخب بوتان بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد نادي الإمارات.

وسجل منصور علي الهدف الأول لمنتخب الإمارات في الدقيقة الخامسة، وأضاف سالم جمال الهدف الثاني في الدقيقة 47، فيما جاء الهدف الثالث عن طريق لاعب بوتان تمزين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57.

وحصد منتخب الإمارات أول ثلاث نقاط في مشواره بالتصفيات، بمجموعته التي تضم معه كل من منتخبات سوريا وماكاو وبنغلاديش.

ويواجه منتخب الإمارات منتخب ماكاو يوم السبت المقبل، على استاد نادي الإمارات، في مباراته الثانية بالتصفيات.