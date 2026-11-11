منافسات قوية في الجولة الأولى من بطولة أمم آسيا للشطرنج بأبوظبي

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام / أسفرت منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم آسيا للشطرنج 2026، عن فوز منتخب الإمارات "A" على منتخب الإمارات "B" بنتيجة 3-1، فيما خسر منتخب الإمارات "B" أمام كازاخستان بنتيجة 0–4.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بإشراف الاتحاد الآسيوي، وتشهد مشاركة 30 فريقاً، بواقع 20 للرجال و12 للسيدات، من 19 دولة، بإجمالي 150 لاعباً ولاعبة، بفندق شيراتون حتى 18 نوفمبر الجاري، وتلعب منافساتها على مدار تسع جولات وفق النظام السويسري.

وحققت منتخبات الهند وروسيا والصين ومنغوليا وماليزيا وسوريا الفوز بنتيجة 4–0 على لبنان ونيبال ونيوزيلندا وباكستان وسلطنة عمان وهونغ كونغ على التوالي، كما فازت أوزبكستان على فلسطين بنتيجة 3.5–0.5، وسريلانكا على البحرين بنتيجة 3–1.

وشهدت فئة السيدات تفوق منتخبات روسيا والصين وأوزبكستان ومنغوليا بنتيجة 4–0 على الإمارات "A" والإمارات "B" وباكستان والإمارات "C" على التوالي، كما فازت كازاخستان على سريلانكا بنتيجة 3–1، والهند على نيوزيلندا بنتيجة 3.5–0.5.

وتتواصل المنافسات يوم غد بإقامة جولتين صباحا ومساء لفئتي الرجال والسيدات، كما أعلنت اللجنة المنظمة عن برنامج مصاحب للوفود المشاركة لزيارة معالم إمارة أبوظبي لكل من جامع الشيخ زايد الكبير، ومتحف زايد الوطني ومتحف اللوفر.

وأكد سعيد أحمد الخوري رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للشطرنج رئيس الحكام في البطولة، مشاركة 25 حكماً وحكمة على مستوى القارة في إدارة المنافسات من سلطنة عمان، وسوريا، والهند، وسريلانكا، والفلبين، وفلسطين، وباكستان، واليمن، من بينهم 14 حكما من دولة الإمارات.