تقنيات أمريكية وألمانية وكندية تدعم تطوير الرعاية الطبية في الكونجرس العالمي للطب العسكري

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام / جمعت فعاليات المعرض المصاحب للكونجرس العالمي الـ46 للطب العسكري، المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، عدداً من الشركات المتخصصة في التقنيات الطبية والحلول الصحية المتقدمة، التي قدمت ابتكارات أمريكية وألمانية وكندية تستهدف تطوير علاج الجروح المعقدة، ورفع كفاءة الإنعاش القلبي الرئوي، وتوفير أدوات تشخيصية محمولة تدعم عمل الفرق الطبية في المستشفيات وسيارات الإسعاف والبيئات الميدانية.

وفي مجال العناية المتقدمة بالجروح، شاركت شركة "سولفينتوم - SOLVENTUM" بمنظومة العلاج بالإغلاق بمساعدة التفريغ الهوائي "V.A.C. Therapy"، التي تعتمد على تقنية الضغط السلبي للمساعدة في معالجة الجروح المعقدة، من خلال تنظيم البيئة المحيطة بالجرح وتحفيز تكوين النسيج الحبيبي "Granulation Tissue"، بما يسهم في تسريع التئام الأنسجة وتحسين التروية الدموية "Perfusion" وتقليل التورم والوذمة "Edema"، فضلاً عن سحب الإفرازات والسوائل والمواد المعدية من موضع الإصابة.

وقالت غنوة حمود، قائدة الشؤون السريرية الإقليمية في الشركة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن المنظومة تسهم في تحسين مسار تعافي المرضى وتقليل مدة بقائهم في المستشفى، موضحة أن تصميم الجهاز يراعي سهولة الاستخدام من قبل مختلف الكوادر الطبية داخل المنشآت الصحية، إلى جانب توفر حلول محمولة تتيح للمريض استكمال العلاج في المنزل، بما يضمن استمرارية الرعاية بعد مغادرة المستشفى.

وأضافت أن هذا الابتكار الأمريكي يعد أول جهاز تجاري من نوعه يحصل على اعتماد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، منذ بدء استخدامه عام 1995، مشيرة إلى إدراجه مؤخراً في قاعة مشاهير المخترعين الوطنية الأمريكية، تقديراً لإسهاماته في تطوير طب الجروح الحديث.

وفي مجال الإنعاش القلبي الرئوي، قدمت شركة "ميد ميديكال للتجهيزات والمعدات الطبية - MEAD Medical Supplies & Equipment LLC"، بصفتها الموزع والممثل للعلامة التجارية الألمانية "كوربولس - corpuls" في دولة الإمارات، مجموعة من أجهزة الإنعاش القلبي وأجهزة الصدمات الكهربائية، التي تعتمد على تقنيات التزامن والاتصال اللاسلكي، بما يتيح الربط بين المعدات الطبية داخل سيارة الإسعاف وتنسيق عملها تلقائياً أثناء التعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضح مهند أبو الضبعات، المدير العام للشركة في الإمارات وعمان، أن هذه الأجهزة تتميز بقدرتها على التواصل والتفاعل فيما بينها لاسلكياً، بحيث يستشعر الجهاز الثاني تشغيل الجهاز الأول ويتزامن معه، وعند ضغط المسعف على زر تحليل نبض القلب يتوقف الجهاز المرتبط تلقائياً، لإتاحة إجراء قراءة دقيقة دون تشويش، ثم يستأنف عمله فور انتهاء التحليل وفقاً لمتطلبات الحالة.

وأشار إلى أن المنظومة تتضمن خاصية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إذ ترسل القراءات مباشرة إلى خادم إلكتروني لتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقديم نتائج دقيقة بشأن حالة القلب والمريض، بما يتيح للجهاز الآخر الاستجابة وفقاً لمخرجات التحليل، ويدعم عمل المسعف في اتخاذ القرارات الطبية المناسبة دون الحاجة إلى تدخل إضافي منه لتنسيق عمل الأجهزة.

وفي مجال التصوير التشخيصي، قدمت "ميد ميديكال" أحدث أجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية المحمولة واللاسلكية من علامة "كلاريوس - Clarius" الكندية، التي توفر حلولاً للفحص الطبي السريع والدقيق باستخدام مجسات صغيرة تتصل مباشرة بالأجهزة الذكية، بما يمنح الكوادر الطبية مرونة في إجراء الفحوص داخل المستشفيات وفي المواقع الميدانية، ويحد من الحاجة إلى أجهزة السونار التقليدية كبيرة الحجم.

وقال عمرو بطة، مهندس المبيعات والتطبيقات السريرية في الشركة، إن منظومة "كلاريوس" تضم تشكيلة من المجسات المتخصصة لتغطية احتياجات الفحص في مختلف التخصصات الطبية، تشمل المجس الخطي "Linear Probe" لفحص الأوعية الدموية والأنسجة السطحية في أنحاء الجسم، ومجس القلب "Cardiac Probe" لتصوير القلب وتقييم كفاءة وانقباض عضلته، إلى جانب المجس المحدب "Convex Probe" لفحص البطن والأعضاء الداخلية العميقة.

وأضاف أن المنظومة توفر أيضاً مجساً مزدوجاً متعدد الاستخدامات "Dual-Head Probe"، يجمع بين إمكانات التصوير السطحي والعميق في جهاز واحد، ما يتيح إجراء فحوص متعددة للجسم دون الحاجة إلى تغيير المجسات، ويوفر للفرق الطبية وسيلة تشخيصية محمولة يمكن استخدامها مباشرة عبر الأجهزة الذكية.