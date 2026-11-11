مهرجان حضانات الشارقة يستقطب 118 طفلاً لتعزيز الرياضة المبكرة

الشارقة في 11 نوفمبر/ وام / نظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للتعليم الخاص النسخة الأولى من "مهرجان حضانات الشارقة" في مركز النخبة لرياضة المرأة في الشارقة بمشاركة 118 طفلاً وطفلة تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات من ثلاث حضانات وذلك ضمن مبادرة "رياضة الطفل" الهادفة إلى غرس ثقافة ممارسة الرياضة منذ الطفولة المبكرة.

وتوزع المشاركون على حضانات السيوح "24 طفلاً" والبديع "52 طفلاً" وواسط "42 طفلاً" وأقيمت الفعاليات في مرافق المركز المخصصة للمبارزة والتايكواندو والجودو ضمن برنامج صُمّم ليتناسب مع الخصائص العمرية للأطفال ويعرّفهم بالبيئة الرياضية بطريقة مبسطة ومحفزة.

ويسعى المهرجان إلى ترسيخ النشاط البدني جزءاً من الحياة اليومية منذ السنوات الأولى عبر تجارب حركية تنمّي المهارات الأساسية وتعزز التوازن والتناسق الحركي وسرعة الاستجابة وتشجع الأطفال على المشاركة في الأنشطة الجماعية.

وقالت اليازية السويدي مدير إدارة رياضة المرأة في المؤسسة إن حب الرياضة والعادات الصحية يبدأ من السنوات الأولى للطفل ومن هذا المنطلق نسعى إلى تعزيز الإثراء الحركي والذهني للأطفال وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم في بيئة تجمع بين الحركة واللعب والمتعة بما يبني علاقة إيجابية ومستدامة مع الرياضة منذ الصغر.

وثمنت مشاركة حضانات السيوح والبديع وواسط مؤكدا حرص المؤسسة على تقديم تجربة رياضية تفاعلية تعرّف الأطفال بالرياضة بأسلوب بسيط ومحبب وتشجعهم على الحركة والاستكشاف والاستمتاع بالنشاط البدني.

وأضافت: ندرك أهمية الدور الذي يؤديه أولياء الأمور في هذه المرحلة العمرية لذلك لا تقتصر أهداف المهرجان على الأطفال بل تمتد إلى نشر الثقافة الرياضية بين الأسر وتعزيز وعيهم بأهمية النشاط البدني في نمو أطفالهم ودورهم في توفير بيئة داعمة تشجع على ممارسة الرياضة.

وعن الخطط المقبلة قالت: نطمح إلى أن يتطور هذا المهرجان ليصبح أولمبياد رياضة الأطفال في مجتمعنا وأن يشكّل نقطة انطلاق لرحلة رياضية مستمرة لا تتوقف عند مرحلة الحضانات بل تمتد إلى المراحل العمرية اللاحقة موضحة أن الأطفال يمكنهم الانضمام إلى البرامج المتخصصة في مركز النخبة ومنها برنامج الجمباز للفئة العمرية من 4 إلى 7 سنوات بما يتيح للمؤسسة مواكبة تطورهم واكتشاف مواهبهم و نتطلع إلى بناء جيل ينشأ على حب الحركة والرياضة ويمارسها جزءاً أساسياً من أسلوب حياته إلى جانب تعزيز وعي أولياء الأمور بأهمية الرعاية المتكاملة للطفل غذائياً وصحياً ونفسياً ودورها في دعم نموه و مرافقته في رحلته الرياضية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أماني البحيري خبيرة التربية الحركية والإثراء الرياضي في المؤسسة أن مبادرة "رياضة الطفل" ثمرة عمل مؤسسي يرتكز على دراسة المناهج الرياضية وإعداد أدلة إرشادية يعتمد عليها المعلمون بما يضمن تقديم محتوى رياضي مدروس.

وكشفت أن المؤسسة تطوّر مناهج لعدد من الرياضات منها المبارزة والتايكواندو والجودو وتنس الطاولة والكرة الطائرة وكرة السلة بهدف نشر الثقافة الرياضية في المجتمع واكتشاف المواهب وصقل قدرات الأطفال منذ الصغر معربة عن أملها في أن تُحدث هذه المبادرة تغييراً إيجابياً في الثقافة الرياضية للمجتمع وأن تكون منطلقاً لإعداد أبطال المستقبل وأن تحذو مؤسسات أخرى حذو هذه التجربة.