الاتحاد الأوروبي ونيجيريا يوقعان اتفاقاً لتسريع إعادة المهاجرين غير النظاميين

بروكسل في 11 نوفمبر/ وام / أعلن الاتحاد الأوروبي ونيجيريا التوصل إلى اتفاق جديد لإعادة القبول، يهدف إلى تسريع إجراءات تحديد هوية المهاجرين الموجودين بصورة غير نظامية وإعادتهم إلى بلدانهم، وتعزيز التعاون الثنائي في مجالي الهجرة والأمن.

ووقّع الاتفاق، في العاصمة النيجيرية أبوجا، ماغنوس برونر المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة وبيانكا أودومغوو-أوجوكوو وزيرة الخارجية النيجيرية، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها المسؤول الأوروبي إلى نيجيريا.

ووفقاً للمفوضية الأوروبية، ينص الاتفاق على وضع إجراءات سريعة وفعالة لتحديد هوية الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة القانونية في نيجيريا أو في أي من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بما يسهل عمليات الإعادة وإعادة القبول بين الجانبين.

وأكد برونر أن نيجيريا تُعد شريكاً أساسياً لأوروبا، مشيراً إلى أن الجانبين يعملان على تحويل الحوار إلى خطوات عملية من خلال تعزيز التعاون الأمني وتحسين إدارة الهجرة.

وبالتزامن مع توقيع الاتفاق، افتتح الاتحاد الأوروبي ونيجيريا حواراً جديداً على مستوى كبار المسؤولين بشأن الهجرة والأمن، بهدف تكثيف التنسيق الثنائي وتطوير التعاون في هذين المجالين.

ويأتي الاتفاق ضمن مساعي بروكسل لتسريع إجراءات إعادة المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة، علماً بأن الاتحاد الأوروبي لديه حالياً اتفاقيات لإعادة القبول وأدوات تعاون مماثلة مع 24 دولة.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي، ثم مصادقة مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يضم حكومات الدول الأعضاء، قبل دخوله حيز التنفيذ.

-سر-.