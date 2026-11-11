الجامعة العربية تطلق استراتيجية لتوظيف خبرات 4 ملايين صحي مهاجر حتى 2030

القاهرة في 11 نوفمبر/ وام / أطلقت جامعة الدول العربية اليوم الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة للفترة من 2026 إلى 2030، بهدف توظيف خبرات نحو 4 ملايين من الكفاءات الصحية العاملة خارج المنطقة العربية في تطوير النظم الصحية ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتحسين الخدمات الطبية بالدول العربية.

جاء ذلك خلال المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية المهاجرة في دعم النظم الصحية، الذي استضافته الجامعة بالقاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المصري رئيس الدورة الـ 65 لمجلس وزراء الصحة العرب، ومشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن الدول العربية.

وتستهدف الاستراتيجية بناء منظومة متكاملة للاستفادة المستدامة من الكفاءات الصحية المهاجرة في التدريب والتعليم الطبي والبحث العلمي وتطوير الخدمات الصحية، دون اشتراط عودتها الدائمة إلى أوطانها، خاصة أن العديد منها يشغل مواقع علمية ومهنية متقدمة في مؤسسات صحية وأكاديمية وبحثية عالمية.

وتتضمن الاستراتيجية أربعة أهداف رئيسية تشمل تعزيز الحوكمة والأطر المؤسسية، وتطوير مساهمة الكفاءات المهاجرة في الخدمات الصحية، وتنمية قدرات العاملين بالقطاع الصحي من خلال التعليم والتدريب، وتوسيع المشاركة في البحث العلمي والابتكار ونقل المعرفة، عبر 12 مبادرة استراتيجية بواقع ثلاث مبادرات لكل هدف.

وتشمل المبادرات إنشاء مرصد عربي للهجرة الصحية ومنصة وقاعدة بيانات للكفاءات بالخارج، وتعزيز مشاركتها في التخصصات الطبية النادرة والاستجابة للطوارئ، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتطبيب عن بعد، ودعم التعليم الإلكتروني والتدريب المستمر، وإنشاء شبكات للبحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا الصحية.

وتحدد الاستراتيجية آليات للمتابعة والتقييم تشمل تقارير وطنية وإقليمية دورية ومؤشرات لقياس الأداء والنتائج، مع إجراء تقييم لمنتصف المدة عام 2028 وتقييم نهائي بنهاية عام 2030، وإمكانية مراجعة الأولويات وتعديل التدخلات وفق نتائج المتابعة والتحديات المستجدة لضمان تحقيق أهدافها.

-سر-.