مجلس الأمن يناقش دور التكنولوجيا في تسوية النزاعات وتعزيز الأمن الدولي

نيويورك في 11 نوفمبر/ وام / يناقش مجلس الأمن الدولي في 24 نوفمبر الحالي تأثير التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات ذاتية التشغيل وغير المأهولة، على طبيعة النزاعات المسلحة حول العالم وسبل تسويتها، والفرص والمخاطر التي تفرضها هذه التحولات على السلم والأمن الدوليين.

ويعقد مجلس الأمن جلسته المفتوحة بمبادرة من لاتفيا، التي تتولى رئاسة المجلس خلال شهر نوفمبر.

وستركز المناقشة المفتوحة للمجلس والتي سيترأسها رئيس لاتفيا إدغارس رينكيفيتش، تحت عنوان "تسوية النزاعات في عصر التغيرات التكنولوجية السريعة"، على النظر في سبل دمج التكنولوجيات الجديدة في مختلف مراحل إدارة النزاعات، بدءا من الإنذار المبكر والوقاية والوساطة، وصولا إلى حفظ السلام والتعافي بعد النزاعات، إلى جانب تعزيز قدرة مجلس الأمن على الاستفادة من هذه التقنيات والحد من مخاطرها.

ومن المقرر أن يستمع المجلس إلى إحاطات يقدمها أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وجينا روسو مديرة الأبحاث في معهد السلام الدولي ، وميرجانا سبوليارك رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، وليزا موناكو رئيسة إدارة الشؤون العالمية في شركة مايكروسوفت .

-سر-.