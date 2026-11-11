أنشطة الحي الرياضي تعزز تفاعل العائلات والجماهير في مونديال أبوظبي للجوجيتسو

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام / يشهد "الحي الرياضي"، المصاحب للنسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، المقامة في مبادلة أرينا حتى 22 نوفمبر الحالي، إقبالاً من الجماهير والعائلات واللاعبين، بفضل ما يقدمه من أنشطة رياضية وترفيهية وتحديات تفاعلية، تسهم في إثراء تجربة زوار البطولة وتعزيز التفاعل المجتمعي مع الحدث.

ويضم الحي الرياضي مجموعة متنوعة من المناطق التفاعلية التي تتيح للزوار اختبار قدراتهم البدنية والذهنية، والمشاركة في تحديات تعتمد على القوة والدقة والتركيز، إلى جانب ألعاب إلكترونية وأنشطة مخصصة لمختلف الفئات العمرية، بما يوفر تجربة متكاملة تجمع بين الرياضة والترفيه.

وتتضمن الفعاليات تحدي قوة القبضة Grip Strength Challenge، الذي يتيح للمشاركين قياس قوة القبضة، إضافة إلى تحدي الدقة Precision Challenge، القائم على اجتياز مسار يتطلب التحكم في الحركة والتركيز للوصول إلى الهدف.

كما تشمل منطقة اللياقة البدنية Fitness Zone أجهزة للتجديف والتدريبات البدنية، فيما تقدم منطقة Fitness District تحدياً لقياس قوة اللكمات، بما يمنح الزوار فرصة خوض تجارب رياضية متنوعة ترتبط بعناصر القوة واللياقة البدنية.

ويضم الحي الرياضي أيضاً منطقة الألعاب الإلكترونية Arcade Zone، التي توفر مجموعة من الألعاب التفاعلية، من بينها ألعاب القتال الإلكترونية وهوكي الطاولة، بما يتيح للأطفال والشباب خيارات ترفيهية متنوعة خلال حضورهم منافسات البطولة.

وتوفر هذه الأنشطة مساحة للتفاعل بين اللاعبين وعائلاتهم والجماهير خارج نطاق المنافسات الرسمية، وتسهم في قضاء أوقات تجمع بين النشاط البدني والترفيه، بالتزامن مع متابعة نزالات البطولة.

ويأتي تنظيم الحي الرياضي ضمن البرنامج المصاحب للبطولة، الذي يهدف إلى تقديم فعاليات مجتمعية وعائلية، وتشجيع مختلف الفئات العمرية على ممارسة الرياضة، وتعزيز انتشار رياضة الجوجيتسو وترسيخ حضورها في المجتمع.

ويواصل الحي الرياضي حضوره ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولات الجوجيتسو في أبوظبي، باعتباره أحد العناصر الداعمة لتجربة الزوار، من خلال الجمع بين الرياضة والترفيه، وتوسيع نطاق التفاعل الجماهيري مع البطولة.