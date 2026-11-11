الأمم المتحدة تدعو لإدخال الإمدادات الشتوية العاجلة إلى غزة

نيويورك في 11 نوفمبر/ وام / حذر توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، من التداعيات الخطيرة لاستمرار تأخير إدخال الإمدادات الشتوية الأساسية إلى قطاع غزة.

محذرا من أن استمرار التأخير والحصار على الإمدادات وتراجع التمويل .

وأكد أن تأخر وصول المساعدات والقيود المفروضة وتخفيض التمويل يفاقم معاناة السكان ويعرض حياتهم للخطر مشددا على الحاجة الملحة إلى توفير المستلزمات الأساسية لمواجهة فصل الشتاء في غزة.

وقال أن سكان غزة يواجهون مخاطر الأمطار والظروف الجوية القاسية في ظل غياب المأوى اللائق، وهي مخاطر كان بالإمكان الحد منها لو سُمح للأمم المتحدة بإدخال الخيام المناسبة ومستلزمات الشتاء الأساسية، فضلا عن تمكين الفلسطينيين من الوصول إلى المناطق المفتوحة الأقل عرضة للفيضانات.

وأشار فليتشر إلى الإمدادات المطلوبة وفق خطة الأمم المتحدة، تشمل توفير ملاجئ متينة وملابس دافئة وبطانيات وأغطية للفراش ووسائل آمنة للتدفئة، إلى جانب المولدات الكهربائية والوقود وزيوت المحركات وقطع الغيار والمعدات اللازمة لضخ المياه وإزالة الأنقاض والتخلص من الذخائر المتفجرة.

ودعا إلى إنهاء التأخير وفتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، والسماح للشركاء الأساسيين من المنظمات غير الحكومية بمواصلة عملهم، وضمان عمل الأسواق التجارية، ووقف ما وصفه بالعقاب الجماعي، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطة الإمدادات الإنسانية.

-سر-.