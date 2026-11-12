"الإمارات للتبرع بالدم" تشارك في المؤتمر العالمي السادس والأربعين للطب العسكري

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام/ تشارك جمعية الإمارات للتبرع بالدم في أعمال المؤتمر العالمي السادس والأربعين للطب العسكري (ICMM 2026)، الذي تستضيفه إمارة أبوظبي، من 9 إلى 13 نوفمبر الحالي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC)، بمشاركة واسعة من القيادات العسكرية والطبية والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم.

وتأتي مشاركة الجمعية تأكيداً على دورها في دعم المنظومة الصحية والإنسانية في الإمارات، وتعزيز ثقافة التبرع بالدم، والتعريف بأهمية توفير إمدادات الدم ومكوناته باعتبارها ركيزة أساسية في إنقاذ الأرواح، ودعم الاستجابة الطبية للحالات الطارئة والإصابات والحوادث الكبرى.

وتشارك الجمعية بجناح خاص ضمن منطقة الطب العملياتي والميداني، وعلى مساحة تبلغ 32 متراً مربعاً، حيث تستعرض جهودها ومبادراتها الوطنية في مجال التبرع بالدم، وأهمية التكامل بين مؤسسات التبرع بالدم والجهات الطبية والعسكرية في تعزيز الجاهزية والاستجابة للاحتياجات الطبية والإنسانية.

وشهدت مشاركة الجمعية تعاوناً ميدانياً مع سلاح الخدمات الطبية، من خلال المشاركة في تنفيذ عمليات سحب الدم، في خطوة تجسد أهمية التكامل بين مؤسسات القطاع الصحي والجهات العسكرية، وتعكس الدور الحيوي للشراكات المجتمعية والمشاركة البنّاءة في دعم المبادرات الوطنية والإنسانية. كما تبرز هذه المشاركة أهمية دعم القطاع الثالث، وتعزيز إسهام مؤسسات النفع العام في مساندة الجهود الحكومية وتوسيع نطاق المبادرات ذات الأثر الإنساني والمجتمعي، وترسيخ روح التعاون والعمل المشترك لتحقيق أهداف صحية وإنسانية مستدامة.

وأكد سعادة المستشار الدكتور علي أحمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتبرع بالدم، أن مشاركة الجمعية في هذا الحدث الدولي تأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية التكامل بين المؤسسات الصحية والعسكرية والإنسانية، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية في مجال التبرع بالدم وتوفير مكوناته.

وقال إن التبرع بالدم يمثل أحد أهم ركائز الجاهزية الصحية والإنسانية، ولا تقتصر أهميته على إنقاذ الأرواح في الظروف الاعتيادية، بل يمتد ليشكل عنصراً أساسياً في دعم الاستجابة الطبية للإصابات والحوادث والطوارئ والعمليات الميدانية. ومن هذا المنطلق، تحرص الجمعية على توسيع نطاق شراكاتها وتبادل الخبرات مع المؤسسات المتخصصة، بما يسهم في تطوير منظومة التبرع بالدم وتعزيز استدامة إمداداته.

وأضاف أن استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر الدولي تعكس مكانتها المتقدمة في تنظيم واستضافة المؤتمرات الطبية والعلمية المتخصصة، مؤكداً حرص الجمعية على أن تكون مشاركتها إضافة نوعية تعكس جهود الدولة في ترسيخ العمل الإنساني وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الصحية والطبية.