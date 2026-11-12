الكونجرس العالمي للطب العسكري.. القوات الماليزي يستعرض ابتكارات ميدانية لعلاج الجروح وترقيع الجلد

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام / استعرض المقدم طبيب محمد عز الدين حمزان، استشاري جراحة التجميل والترميم في مستشفى القوات المسلحة "توانكو ميزان" بماليزيا، مجموعة من الابتكارات والحلول الطبية الميدانية التي طورتها الفرق الجراحية العسكرية للتعامل مع الإصابات الحرجة والجروح المفتوحة والحروق خلال عمليات الإغاثة في مناطق الكوارث، بما يتيح تقديم الرعاية الجراحية بكفاءة في ظل محدودية المساحات ونقص المعدات الطبية التقليدية.

وأوضح حمزان، خلال جلسة نقاشية بعنوان "الاستجابة الإنسانية"، ضمن فعاليات الكونجرس العالمي الـ46 للطب العسكري، أن طبيعة الانتشار الميداني في مناطق الكوارث تفرض تحديات لوجستية، لا سيما صعوبة نقل الأجهزة الطبية الضخمة ومستلزماتها مرتفعة التكلفة، الأمر الذي دفع الفرق الجراحية إلى تطوير بدائل عملية وخفيفة الوزن تحافظ على كفاءة التدخلات الطبية وسلامة المرضى.

واستعرض في هذا السياق نظاماً يدوياً لعلاج الجروح بالضغط السلبي "Manual NPWT"، بوصفه بديلاً للأجهزة الكهربائية المتعددة مرتفعة التكلفة، موضحاً أنه أثبت كفاءة في تحفيز نمو الأنسجة الحبيبية السليمة، وسحب الإفرازات والسوائل من الجروح المفتوحة، بما يسهم في تسريع التئامها.

كما تناول استخدام المبضع الجلدي اليدوي "Manual Dermatome" بديلاً للأجهزة التقليدية الضخمة المخصصة لأخذ الرقع الجلدية، نظراً لمحدودية المساحة المتاحة لمعدات فرق الجراحة الميدانية، مشيراً إلى الاستعانة بأدوات يدوية خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام، من بينها مبضع شوفالييه/سوبر الجلدي، ما أتاح إجراء عمليات ناجحة لترقيع الجلد دون المساس بسلامة المرضى.

وأشار إلى أن الفريق طور أيضاً بنكاً مصغراً للجلد "Mini Skin Bank"، استعداداً لاحتمال استقبال أعداد كبيرة من مصابي الحروق، وذلك قبل الانتشار الميداني بأسبوع، من خلال حفظ رقع جلدية بشرية متبرع بها "Allograft" باستخدام محلول الجليسرول، لضمان جاهزيتها للاستخدام الفوري في حالات الطوارئ.

وفيما يتعلق بتعزيز كفاءة الفرق الطبية في الميدان، أكد أهمية إجراء التمارين الدورية وتدريبات الانتشار الطبي داخل المستشفيات العسكرية، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات مع الخدمات الطبية للجيوش الصديقة، لافتاً إلى أن ابتكار الحلول الطبية لا يعتمد على جهود فردية، بل يقوم على العصف الذهني والعمل الجماعي، إلى جانب انفتاح الكوادر الطبية وتواضعها في التواصل المباشر مع المجتمعات المحلية لفهم احتياجاتها وتطوير حلول سريعة وملائمة.

ولفت إلى أهمية توظيف تقنيات الطب الاتصالي والإنترنت الفضائي في دعم عمل الفرق الطبية الميدانية، موضحاً أن التعاون مع السلطات المحلية لتوفير خدمة الإنترنت أتاح للفرق التواصل المباشر مع الاستشاريين والقيادات الطبية في المقر الرئيسي، والحصول على التوجيه الطبي الفوري عند التعامل مع الحالات المعقدة.

وأكد أن نجاح المهام الطبية الإنسانية يرتكز على التعاون الوثيق مع الجهات والمجتمعات المحلية، مشيداً بالدعم الذي قدمته السلطات المحلية وإدارات المستشفيات في المناطق المتضررة، فضلاً عن تطوع الشباب والطلاب المحليين لتقديم خدمات الترجمة الفورية وتسهيل التواصل مع المرضى دون مقابل.

وشدد على أن خدمة المتضررين في المناطق الإنسانية تتطلب تبني نهج منفتح في التعامل مع الظروف الميدانية واحتياجات المرضى، مع الالتزام بالمنهجية العلمية، ووضع سلامة المريض وجودة النتائج الجراحية في مقدمة الأولويات، باعتبارهما معيارين أساسيين لا يقبلان المساومة.

واستعرض حمزان، أبرز الدروس المستفادة لتعزيز جاهزية المهام الطبية المستقبلية، وفي مقدمتها الاستعداد المبكر وتحليل البيانات المتعلقة بطبيعة منطقة الكارثة وأنواع الإصابات المتوقعة قبل وصول الطائرات والفرق الطبية بوقت كاف، بما يضمن التخطيط للتدخلات المناسبة والاستجابة المبكرة.

كما أكد الحاجة إلى تعزيز القوى العاملة الطبية، لا سيما في أقسام التعقيم المركزي "CSSD"، وتوفير أدوات جراحية أكثر تنوعاً ومرونة تتجاوز التجهيزات القياسية للفرق الميدانية الصغيرة، إلى جانب أهمية عقد جلسات للعصف الذهني والتقييم المسبق للحلول المبتكرة، والاستفادة من توجيهات القادة وكبار الاستشاريين قبل تعميم تلك الحلول واعتمادها على نطاق واسع في الميدان.