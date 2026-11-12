"نماء" ومصرف الشارقة الإسلامي يعززان الثقافة المالية للمرأة

الشارقة في 12 نوفمبر/ وام / اختتمت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة بالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي برنامج "فن إدارة المال: من الادخار إلى التمويل والاستثمار" الذي أُقيم خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الحالي في أكاديمية الشارقة للنقل البحري بمدينة خورفكان بمشاركة 40 امرأة بهدف تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية.

وجمع البرنامج على مدار ثلاثة أيام بين المعرفة المتخصصة والتطبيق العملي عبر مسار تدريبي متكامل انتقل بالمشاركات من تنظيم الميزانية الشخصية وبناء المدخرات إلى إدارة الالتزامات وفهم أدوات التمويل الإسلامي وصولاً إلى تقييم الفرص الاستثمارية والموازنة بين العوائد والمخاطر.

وأسهمت الورش التفاعلية والتمارين التطبيقية في ربط هذه المفاهيم بمواقف واقعية وإكساب المشاركات أدوات تساعدهن على مواءمة قراراتهن المالية مع أولوياتهن وأهدافهن المستقبلية.

ويأتي البرنامج في ظل تنامي حضور المرأة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بالدولة حيث بلغت قيمة استثمارات المرأة الإماراتية في أسواق الأوراق المالية نحو 63 مليار درهم وفق بيانات هيئة سوق المال الصادرة في أغسطس 2026 ما يعكس دور المرأة الفاعل في المشهد الاستثماري ويسلّط الضوء على أهمية مواكبة هذا الحضور بتعزيز الثقافة الاستثمارية ورفع الوعي بالفرص والمخاطر المرتبطة بالأسواق المالية.

وقالت مريم الحمادي المدير عام مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة إن تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمرأة لا يتحقق بمجرد إتاحة الفرص أمامها بل يبدأ بتمكينها من امتلاك المعرفة والمهارات التي تؤهلها للاستفادة منها واتخاذ قراراتها بثقة ووعي فالثقافة المالية ليست مجرد مهارة لإدارة المال بل ركيزة أساسية تعين المرأة على التخطيط لمستقبلها والتعامل مع مسؤولياتها والتزاماتها المالية في مختلف مراحل حياتها الشخصية والمهنية ومن هذا المنطلق نؤمن في (نماء) بأن الاستثمار في المعرفة المالية للمرأة هو استثمار في قدرتها على تحقيق الاستقرار المالي وبناء استقلاليتها الاقتصادية وترجمة تطلعاتها الشخصية والمهنية إلى خطوات عملية مدروسة.

وأضافت: يجسّد تعاوننا مع مصرف الشارقة الإسلامي أهمية الشراكات المتخصصة في تقديم معرفة مالية تراعي طبيعة البيئة الاقتصادية والمصرفية في دولة الإمارات وتعرّف المشاركات بالأدوات التمويلية والاستثمارية المتاحة وفق مبادئ التمويل الإسلامي ونطمح إلى أن تتحول المعارف المكتسبة خلال البرنامج إلى ممارسات مالية راسخة تمكّن المرأة من التعامل مع المتغيرات الاقتصادية بمرونة والاستفادة من الفرص المتاحة بوعي ومسؤولية.

وتولّى تقديم البرنامج حسن البلغوني رئيس الاتصال المؤسسي وتوعية المجتمع و طلال الشامي رئيس التدريب والبحوث والتطوير الشرعي في مصرف الشارقة الإسلامي عبر جلسات تدريبية وورش تطبيقية جمعت بين المفاهيم المالية الأساسية والحالات العملية المستمدة من الواقع والحياة اليومية.

وتندرج هذه الجلسات ضمن برنامج "الثقافة المالية" الذي تنفذه "نماء" منذ عام 2024 وسجّل 416 مشاركة تدريبية في مستوييه الأساسي والمتقدم حتى يونيو 2026 ويعكس هذا المسار نهج المؤسسة في بناء قدرات مالية تتطور مع احتياجات المرأة وتطلعاتها من خلال فرص تعليمية متدرجة تتيح لها مواصلة تطوير مهاراتها وتوظيف ما تكتسبه من معرفة في ممارسات مالية مسؤولة ومستدامة.