قضاء الشارقة و"الاتحاد للمعلومات الائتمانية" يبحثان تطوير الربط الإلكتروني

الشارقة في 12 نوفمبر/ وام / بحثت دائرة القضاء بالشارقة وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال اجتماع مشترك عقد اليوم بمقر الدائرة سبل تطوير الربط الإلكتروني بين نظاميهما لتسريع تحديث البيانات ورفع كفاءة العمل القضائي وتحسين جودة الخدمات العدلية.

وناقش الجانبان إمكانية إنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى محاكم الإمارة تتيح لمتخذي القرار الاطلاع على بيانات دقيقة ومحدثة عن أطراف القضايا و اتفقا على التنسيق بين الجانبين لربط النظام القضائي بنظام المعلومات الائتمانية.

حضر الاجتماع سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء بالشارقة وسعادة القاضي الدكتور عمر عبيد الغول السلامي رئيس المحاكم الابتدائية وسعادة مروان أحمد لطفي مدير عام شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وعدد من مديري الإدارات.

وأكد سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي حرص الدائرة على تبني المبادرات الرقمية التي تسهم في تسريع الإجراءات القضائية والبت في القضايا والارتقاء بجودة الخدمات العدلية وتعزيز الالتزام المالي مشيداً بدور شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في رفع كفاءة المعاملات ذات الصلة بالشؤون المالية.