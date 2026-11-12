جمارك دبي والجمارك البريطانية تبحثان تعزيز التعاون

دبي في 12 نوفمبر/ وام / بحثت جمارك دبي مع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات في مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، إلى جانب تطوير آليات العمل الجمركي لتسهيل التجارة الدولية وتعزيز أمن سلاسل الإمداد.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، وفداً رسمياً من هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، برئاسة مارك هيدلي، مساعد مدير دائرة التحقيق في جرائم الاحتيال لشؤون الجريمة المنظمة.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق الجمركي وتسهيل الإجراءات، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة البضائع عبر الحدود ورفع كفاءة منظومة التجارة الدولية.