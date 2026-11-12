روبرتو كارلوس وفرناندو هييرو ينضمان إلى المساهمين في نادي فرسان هيسبانيا بدبي

دبي في 12 نوفمبر /وام/ أعلن نادي فرسان هيسبانيا لكرة القدم في دبي انضمام نجمي كرة القدم العالميين روبرتو كارلوس وفرناندو هييرو إلى قائمة المساهمين فيه، إلى جانب مؤسسيه ميشيل سالجادو وفيصل بالهول، دعماً لمسيرة النادي وتعزيز جهوده في اكتشاف المواهب وتطوير الأجيال الجديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في قاعة مسرعات المستقبل بأبراج الإمارات في دبي، بحضور سعادة خلفان بالهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب، أمين عام المجلس، وعدد من مسؤولي النادي، تزامناً مع مرور ستة أعوام على تأسيسه.

وأكد خلفان بالهول أن المشروع يجسد دور القطاع الخاص في تطوير كرة القدم بدبي، من خلال ربط المواهب بالخبرات العالمية، وتوسيع قاعدة الممارسة، وإعداد لاعبين قادرين على رفد المنتخبات الوطنية، مشيراً إلى استمرار دعم مجلس دبي الرياضي لمثل هذه المبادرات.

وقال فيصل بالهول، رئيس مجلس إدارة النادي، إن انضمام روبرتو كارلوس وفرناندو هييرو يمثل إضافة نوعية تعزز طموحات النادي في تطوير كرة القدم بالدولة، معرباً عن تقديره لدعم مجلس دبي الرياضي للمشروع.

من جانبه، أعرب ميشيل سالجادو عن سعادته بانضمام كارلوس وهييرو، مؤكداً أن خبراتهما ستسهم في دعم الأكاديمية وتطوير المواهب، مشيراً إلى أن هدف المشروع يتمثل في إتاحة الفرصة للأطفال لممارسة كرة القدم وبناء شخصياتهم إلى جانب إعداد اللاعبين.

وأكد فرناندو هييرو أن البيئة الداعمة للمبادرات الرياضية في دبي شجعته على الانضمام، موضحاً أن تركيز المشروع ينصب على الأكاديمية واكتشاف المواهب وإعداد أجيال تمتلك المهارات والقيم، معرباً عن أمله في تخريج لاعبين يمثلون الإمارات مستقبلاً.

بدوره، أكد روبرتو كارلوس أن انضمامه إلى المشروع يهدف إلى المساهمة في تطوير كرة القدم بالدولة، عبر توفير بيئة تدريبية متكاملة يقودها مدربون مؤهلون، لإعداد لاعبين قادرين على تمثيل منتخب الإمارات والمنافسة على أعلى المستويات.