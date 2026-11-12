جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة تنظم المؤتمر الخليجي الخامس للطفولة

دبي في 12 نوفمبر /وام/ نظمت جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة اليوم في قاعة الزاهية بجمعية النهضة النسائية بدبي المؤتمر الخليجي الخامس للطفولة "الطفل والغذاء" وتحت شعار "الطفولة مسؤولية مشتركة" وذلك تحت الرعاية الكريمة لحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة الجائزة.

دعا المؤتمر إلى تعزيز الوعي بالتغذية السليمة لدى الأطفال وترسيخ العادات الغذائية الصحية منذ السنوات الأولى وتكثيف الشراكة بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات الصحية والمجتمعية إلى جانب توظيف مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الثقافة الغذائية الصحيحة والتصدي للمعلومات والممارسات الخاطئة إذ يمثل الغذاء المتوازن ركيزة أساسية لنمو الطفل وقدرته على التعلم والإبداع والابتكار.

وألقت أمينة الدبوس المدير التنفيذي للجائزة كلمة نيابة عن سمو الشيخة هند بنت مكتوم أكدت فيها أن اختيار موضوع الغذاء ينطلق من كونه ركيزة أساسية لنمو الطفل جسدياً وذهنياً ونفسياً وأن ترسيخ العادات الغذائية السليمة منذ الصغر يمثل استثماراً في صحة الأجيال ومستقبلها.

وأضافت الدبوس أن شعار "الطفولة مسؤولية مشتركة" يؤكد أهمية تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمؤسسات الصحية والمجتمعية في نشر الوعي الغذائي وتصحيح المفاهيم وتوفير بيئة آمنة ومتوازنة تدعم نمو الأطفال ومواهبهم مشددة على أن الغذاء أساس الإبداع وأن الطفل الذي يحظى بتغذية سليمة ورعاية متكاملة يمتلك فرصاً أكبر لاكتشاف قدراته وتنمية مواهبه.

شراكة مجتمعية

وأكدت أن المؤتمر يأتي ضمن استراتيجية الجائزة للأعوام 2026–2030 وخطتها التشغيلية لعام 2026 وينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز أنماط الحياة الصحية والتغذية المتوازنة والنشاط البدني والصحة النفسية.

وأوضحت أن محاور المؤتمر تتناول الأبعاد الاجتماعية والثقافية والصحية والعلمية للغذاء وانعكاساتها على نمو الأطفال وسلوكهم وقدراتهم الإبداعية إلى جانب تعزيز دور الأسرة في بناء العادات الغذائية الإيجابية وإبراز العلاقة بين التغذية المتوازنة وتنمية الإبداع والابتكار.

ولفتت إلى أهمية مناقشة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي والسلوك الغذائي لدى الأطفال والاستفادة منها في نشر المعرفة الصحية والتصدي للمعلومات غير الدقيقة والممارسات غير السليمة.

وأكدت أن الرعاية المتكاملة للطفل لا تقتصر على توفير الغذاء الصحي بل تشمل أيضاً تلبية احتياجاته النفسية والمعنوية والروحية وتعزيز شعوره بالأمان والانتماء وتهيئة بيئة تشجعه على التفكير والتجربة واكتشاف إمكاناته.

وشهد المؤتمر تكريم سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة الجائزة وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم راعية الجائزة والشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي ورئيسة مجلس الإدارة والدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام الجمعية إلى جانب عدد من الجهات والشركاء والرعاة من أبرزهم كهرباء ومياه دبي ومجموعة وصل لإدارة الأصول.