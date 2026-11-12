شرطة رأس الخيمة المجتمعية تشارك في معرض الذكاء الاصطناعي

رأس الخيمة في 12 نوفمبر /وام/ شاركت إدارة حماية ووقاية المجتمع في شرطة رأس الخيمة، في معرض الذكاء الاصطناعي والابتكار الطلابي 2026 الذي أقيم في مجمع زايد التعليمي بالخران.

وأكد المقدم راشد بلهون، رئيس قسم الشرطة المجتمعية في الإدارة، أن مشاركة شرطة رأس الخيمة في هذا المحفل الطلابي تأتي انسجامًا مع حرصها على تشجيع الابتكار وحث الطلبة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي الذي يفتح لهم آفاقًا عديدة من التميز الأكاديمي، ويسهم في تعزيز مسيرتهم العلمية والدراسية، بما يعزز جهود الدولة نحو بناء منظومة معرفية متطورة وتعزيز جودة الحياة وتطوير الخدمات.

وأوضح أن مشاركة شرطة رأس الخيمة في المعرض تضمنت تعريف الطلبة والحضور بالمبادرات الشرطية القائمة على توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الشرطي، وإبراز جهود الشرطة في تبنّي الابتكار واستشراف المستقبل، مؤكدا حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على الحضور في الفعاليات المختلفة التي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع وأفراده.