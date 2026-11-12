104 ملايين درهم أرباح أملاك للتمويل في 9 أشهر

دبي في 12 نوفمبر /وام/ أعلنت شركة أملاك للتمويل نتائجها المالية للربع الثالث من 2026، للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.

وخلال الفترة، سجلت أملاك صافي ربح بعد ضريبة الدخل بقيمة 104 ملايين درهم.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من عام 2026 من أنشطة التمويل والاستثمار إلى 79 مليون درهم، مقارنةً بـ24 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعةً بشكل رئيسي بزيادة توظيف ودائع الوكالة، التي حققت إيرادات بقيمة 75 مليون درهم خلال الفترة.

وبعد التسوية الكاملة لجميع الالتزامات المالية في يوليو 2025، بلغت تكلفة التوزيعات للممولين صفر خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنةً بـ17مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وقامت الشركة خلال عام 2026 بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 735 مليون درهم.

وقال عارف البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل، إن أداء شركة أملاك يعكس متانة مركزنا المالي، مدعوماً بالإدارة الحكيمة للسيولة عقب تسوية التزاماتنا السابقة، وسنواصل تقييم الفرص بما يضمن أن تدعم قراراتنا التنمية طويلة الأجل للشركة وتسهم في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.