جائزة حمدان بن محمد للتصوير تطلق "فوتوغرافيا .. سرد الصورة"

دبي في 12 نوفمبر /وام/أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي عن إطلاق جزئين من كتابها "فوتوغرافيا .. سرد الصورة" في جناح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب بحضور سعادة علي خليفة بن ثالث الأمين العام للجائزة وسعادة عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي للمركز.

وأعرب سعادة علي خليفة بن ثالث الأمين العام للجائزة عن سعادته بالشراكة مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في حفل إطلاق هذا الإصدار مؤكدا أن الارتقاء بالوعي الفنيّ والتجربة الثقافية البصرية المتكاملة من صميم رسالة الجائزة المستلهَمة من فكر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع راعي الجائزة .

ودعا زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب للحصول على نسختهم المجانية من الكتابين من خلال جناح مركز حمدان لإحياء التراث كما يمكن الحصول على النسخ الرقمية من خلال موقع الجائزة الرسمي www.hipa.ae .

ومن جانبه ذكر سعادة عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان لإحياء التراث إن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث تؤمن بأن حفظ الذاكرة لا يقتصر على الوثيقة المكتوبة أو الرواية الشفهية فالصورة أيضاً شاهد على الزمن ووسيلة لحفظ تفاصيل المكان والإنسان والتحولات التي يعيشها المجتمع. ومثل هذه الإصدارات تمنح الصورة بعداً معرفياً وثقافياً وتحوّل الخبرة المتراكمة إلى معرفة متاحة للأجيال والمهتمين وهذا ما يجعل تعاوننا مع الجائزة امتداداً لرسالة مشتركة في التوثيق ونشر المعرفة وصون ما يستحق أن يبقى في الذاكرة.

وأكد أن مشاركة المركز في إطلاق مثل هذه الإصدارات تأتي ضمن حرصه على دعم المحتوى المعرفي والثقافي النوعي وتعزيز حضور الكتاب بوصفه مساحة تجمع بين التوثيق والإبداع ونقل التجارب للأجيال القادمة.