منتخب الإمارات يختتم تحضيراته لمواجهة هندوراس ودياً

أبوظبي في 12 نوفمبر /وام/ يلتقي منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم غداً نظيره منتخب هندوراس، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في مباراة ودية ضمن معسكره الداخلي المقام في أبوظبي خلال فترة التوقف الدولي، والذي يُختتم يوم 17 نوفمبر الجاري، ويخوض خلاله مباراة ودية ثانية أمام نظيره السوري في اليوم الختامي، على استاد هزاع بن زايد في منطقة العين.

وأجرى المنتخب اليوم حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام، على ملعب فندق ريتز كارلتون بأبوظبي.

وأكد الكرواتي زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الوطني، في تصريحات إعلامية، أن خوض المباراتين الوديتين يهدف إلى الوقوف على مستويات اللاعبين، وتجربة عدد من العناصر الجديدة، إلى جانب معالجة الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة تمثل فرصة مهمة لتحسين الأداء قبل انطلاق التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في سبتمبر المقبل، والاستعداد للاستحقاقات الآسيوية.

وقال: «هدفنا الرئيسي هو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2030»، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تطوير أداء الفريق وبناء منتخب قوي ومنضبط، قادر على المنافسة في مختلف الاستحقاقات المقبلة.

وأشار داليتش إلى أن المنتخب يفتقد خلال المعسكر الحالي عدداً من لاعبيه الأساسيين، إلا أن ذلك يمنح عناصر أخرى فرصة لإثبات قدراتها. وأوضح أن الجهاز الفني يسعى إلى الاستفادة من المباراتين الوديتين أمام هندوراس وسوريا لتجربة اللاعبين الموجودين في المعسكر، وتقييم مستوياتهم والوقوف على إمكاناتهم الفنية.

وأوضح أن استدعاء عناصر جديدة يمثل رسالة إيجابية للاعبين الشباب، ويؤكد أن باب المنتخب مفتوح أمام كل لاعب يقدم مستويات جيدة ويثبت قدرته على تمثيل المنتخب الوطني، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يعمل على بناء فريق للمستقبل، والاستفادة من اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة خلال المرحلة المقبلة.

وحول المشاركة الأخيرة في كأس الخليج، أكد داليتش رضاه عن بعض الجوانب التي أظهرها المنتخب، خصوصاً اللعب الجماعي والانضباط والقوة والروح القتالية، معرباً في الوقت نفسه عن شعوره بالغضب وخيبة الأمل لخسارة المباراة النهائية.

وأضاف أن الوصول إلى المباراة النهائية يمكن أن يشكل دافعاً قوياً للاعبين، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يسعى خلال المعسكر الحالي إلى معالجة بعض أوجه القصور التي ظهرت في المعسكر السابق، وتحسين الأداء وتحقيق نتائج إيجابية تسهم في تقدم المنتخب في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأكد داليتش أن تجربته السابقة مع منتخب كرواتيا، التي امتدت تسع سنوات وشهدت المشاركة في نسختين من كأس العالم والوصول إلى المباراة النهائية والدور نصف النهائي، منحته خبرات مهمة يسعى إلى الاستفادة منها في مهمته الحالية.

وقال إنه يتطلع إلى تطبيق النهج نفسه الذي اتبعه في تجربته السابقة، من خلال بناء فريق يتمتع بالقوة والتماسك والانضباط، وتسوده الثقة المتبادلة بين اللاعبين والجهاز الفني.

وأوضح أن مهمته الحالية تمثل تحدياً جديداً له، وأنه يدرك صعوبة تكرار ما حققه مع منتخب كرواتيا، لكنه يسعى إلى بناء منتخب قادر على المنافسة في المنطقة وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.

ووجه داليتش رسالة إلى جماهير المنتخب ووسائل الإعلام، أكد فيها أهمية تكاتف الجميع ودعم الفريق خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن تحقيق الأهداف يتطلب تعاون اللاعبين والجهاز الفني والجماهير ووسائل الإعلام.