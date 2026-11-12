جامعة أبوظبي تحصل على اعتماد دولي لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي

أبوظبي في 12 نوفمبر /وام / أعلنت جامعة أبوظبي حصول برنامج ماجستير الآداب في تحليل السلوك التطبيقي على موافقة مجلس اعتماد تحليل السلوك التطبيقي (QABA)، ليصبح بذلك أول برنامج ماجستير في دولة الإمارات يحظى بهذا الاعتراف الدولي.

ويُعد المجلس جهة دولية مرموقة لمنح الشهادات المهنية؛ حيث يقيّم المقررات الأكاديمية وفقاً لمتطلبات شهاداته المهنية.

ويحظى برنامج منح شهادة محلل سلوك معتمد دولياً (QBA)، التابع لمجلس اعتماد تحليل السلوك التطبيقي، باعتماد مجلس الاعتماد الوطني (ANAB)، وهو جهة اعتماد رائدة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقدم كلية الآداب والتربية والعلوم الاجتماعية في جامعة أبوظبي برنامج ماجستير الآداب في تحليل السلوك التطبيقي، بهدف إعداد كوادر مؤهلة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تحليل السلوك المتخصصة في دولة الإمارات.

وتعني موافقة مجلس اعتماد تحليل السلوك التطبيقي على المقررات الأكاديمية للبرنامج أن محتواه الأكاديمي يستوفي المتطلبات التعليمية اللازمة للحصول على شهادة محلل سلوك معتمد دولياً.

وبذلك، يتيح برنامج الماجستير للطلبة فرصة التقدم للحصول على هذه الشهادة المهنية المعتمدة دولياً، بعد استيفاء عدد من المتطلبات الأخرى.

ويعكس البرنامج أيضاً تنامي مشاركة الكوادر الوطنية في هذا المجال المتخصص، إذ تشكّل الطالبات الإماراتيات 64 % من إجمالي الملتحقين به. وتُبرز هذه المشاركة دور الكفاءات الوطنية في تطوير الخبرات المتخصصة اللازمة للنهوض بالتعليم الدامج والرعاية الصحية وتعزيز صحة المجتمع ورفاهه في دولة الإمارات.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، إن تطوير الخبرات المتخصصة اللازمة لبناء مجتمع دامج يعد جزءاً مهماً من تطلعات دولة الإمارات الطموحة للنهوض بقطاعي التعليم والرعاية الصحية، مؤكدا إيمان الجامعة بمسؤوليتها في الإسهام بتحقيق هذه التطلعات من خلال طرح برامج أكاديمية تواكب الاحتياجات الوطنية الناشئة، وتؤهل كوادر متخصصة قادرة على إحداث أثر إيجابي ملموس في مجتمعاتها.