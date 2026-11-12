موسم ربع قرن للفنون يحتفي بإبداعات 40 منتسباً





الشارقة في 12 نوفمبر / وام /احتفت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين بإبداعات أكثر من 40 منتسباً من مؤسساتها أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة والشارقة لتطوير القدرات"تطوير" حيث قدموا حصيلة تجاربهم عبر 9 مشاريع فنية متنوعة ضمن "موسم ربع قرن للفنون" الذي أختتم أمس الأول في ممشى الشارقة.

وجمع الموسم حصيلة التجارب التي خاضها منتسبو مؤسسات ربع قرن على مدار العام .

وضم المعرض أعمالاً فردية وجماعية استلهمت عناصر من التراث الإماراتي ومزجت بين عراقة الماضي ورؤى الحاضر .و أكدت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين أن «موسم ربع قرن للفنون» يعكس توجه المؤسسة نحو ترسيخ الفنون كمسار أساسي في بناء شخصية الأجيال الجديدة وتنمية قدراتهم على التفكير والتعبير والابتكار من خلال تجارب عملية تتيح لهم اكتشاف إمكاناتهم وتحويل أفكارهم إلى أعمال ملموسة.

وقالت : نؤمن بأن الفنون تتجاوز حدود التعبير الجمالي لتكون وسيلة فاعلة في صقل الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس وتنمية القدرة على التأمل والتجريب وابتكار الحلول بما يهيئ جيلاً يمتلك أدوات التعبير ويستطيع توظيفها في مجالات الحياة المختلفة.

وأضافت أن الموسم يجمع مخرجات البرامج والمشاريع التي تنفذها مؤسسات ربع قرن على مدار العام ويمنح المنتسبين فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب فنية متنوعة مؤكدة حرص المؤسسة على ترسيخ حضور الهوية الوطنية والتراث الإماراتي في هذه التجارب وإتاحة المجال أمام المنتسبين لإعادة تقديم عناصره برؤى معاصرة تعكس أفكارهم وتطلعاتهم وتسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني.