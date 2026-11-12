الشارقة لإدارة الأصول تنظم هاكاثون الابتكار 2026

الشارقة في 12 نوفمبر / وام /نظّمت شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة هاكاثون الشارقة لإدارة الأصول للابتكار 2026 بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وتنمية القدرات الإبداعية وتمكين الكوادر العاملة بالشركة من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية في تطوير حلول عملية للتحديات المؤسسية والاستراتيجية بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات والارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز فاعلية الأداء المؤسسي.

وتولّت إدارة التميز المؤسسي تنظيم الهاكاثون الذي وفّر منصة تفاعلية جمعت فرق العمل في بيئة محفزة على التفكير الإبداعي وتبادل المعرفة والخبرات والعمل الجماعي وتنافس المشاركون في معالجة خمسة تحديات استراتيجية مرتبطة بقطاع الاستراتيجية والتميز المؤسسي من خلال تصميم حلول مبتكرة وتطوير نماذج أولية وإثباتات للمفهوم بالاستفادة من برنامج Microsoft Copilot وغيرها من الأدوات الرقمية مع التركيز على قابلية الحلول للتطبيق وتحقيق قيمة مضافة للعمل المؤسسي.

و قال عبدالعزيز النظري المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الاستراتيجية والتميز المؤسسي في الشركة يمثل هاكاثون الشارقة لإدارة الأصول للابتكار 2026 منصة عملية لتحويل الأفكار الإبداعية إلى حلول مبتكرة تستجيب للتحديات المؤسسية وتعزز الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في تطوير أساليب العمل ونحرص من خلال هذه المبادرات على ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز التعاون بين فرق العمل وتمكين الموظفين من المشاركة الفاعلة في تطوير الحلول وتحسين الأداء المؤسسي كما نركز على القيمة العملية للمخرجات ومدى قابليتها للتطبيق بما يدعم رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق أثر مستدام.

وعملت الفرق المشاركة على تحليل التحديات المطروحة وتحديد أسبابها وتصميم حلول تستجيب لاحتياجات العمل مع استعراض الفوائد المتوقعة ومؤشرات قياس الأثر بما يشمل اختصار الوقت اللازم لإنجاز العمليات والحد من الأخطاء وتحسين كفاءة إعداد التقارير وتعزيز جودة الخدمات والتكامل بين الإدارات.

وفي ختام الهاكاثون قدمت الفرق المشاركة عروضاً لمشاريعها وحلولها أمام لجنة تحكيم متخصصة قامت بتقييم المشاركات وفق معايير شملت مستوى الابتكار والقيمة المضافة وقابلية التنفيذ والأثر المؤسسي المتوقع وأسفرت عملية التقييم عن تحديد الفرق الفائزة إلى جانب رصد الحلول الواعدة التي يمكن إخضاعها لمزيد من الدراسة والتطوير تمهيداً للنظر في تطبيقها.