2000 طالب وطالبة يشاركون في نهائيات مسابقة راشد بن محمد للقرآن الكريم

دبي في 12 نوفمبر/وام/ أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، انطلاق التصفيات النهائية للدورة الثالثة من مسابقة الشيخ راشد بن محمد للقرآن الكريم لطلبة المدارس، يوم الاثنين المقبل 16 نوفمبر، وحتى 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 2000 طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة، بينهم أكثر من 1085 طالبة و1000 طالب.

وتنظم الدائرة المسابقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وسط مشاركة واسعة وتفاعل من أولياء الأمور والمدارس والكوادر التعليمية والإدارية، بما يعكس الاهتمام بتشجيع الطلبة على تعلّم القرآن الكريم وإتقان تلاوته وحفظه، وتعزيز حضوره في حياتهم.

وتُقام التصفيات في 5 مقار تشمل مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه في الورقاء وند الشبا، ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ومركز المزهر الثقافي الإسلامي، ومسجد الشيخة صنعاء آل مكتوم في حتا، بما يتيح للطلبة من مختلف مناطق الإمارة المشاركة في المنافسات.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة على حفظ القرآن الكريم وتلاوته، واكتشاف المواهب القرآنية في المدارس ورعايتها، وتعزيز ارتباط الأجيال الناشئة بقيمهم وهويتهم، إلى جانب تنمية المثابرة والانضباط والثقة بالنفس، من خلال تكامل دور الأسرة والمدرسة والجهات المعنية.

وقال عبدالله أبو بكر باصلعة، مسؤول المسابقة، إن الدورة الثالثة تحظى برعاية سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مشيراً إلى أن هذه الرعاية تمثل حافزاً للطلبة لمواصلة التعلّم والتميز، وتدعم جهود الأسرة والمدرسة في تشجيع الأجيال على حفظ القرآن الكريم والارتباط بقيمه وأخلاقه.

وأضاف أن زيادة أعداد المشاركين والتفاعل مع المسابقة يعكسان ثقة الأسر والمدارس بأهميتها وأثرها التربوي، وحرصها على تشجيع أبنائها على المشاركة، لافتاً إلى أن تجاوب أولياء الأمور ومتابعتهم استعدادات الطلبة يمثلان عاملاً مهماً في دعمهم وتحفيزهم، إلى جانب دور المدارس في رعاية قدراتهم وتنمية مواهبهم.